Cu puțină voință, lucrurile se mișcă! La doar patru zile de la reportajul Observator, în care colega mea, Sonia Simionov, v-a arătat cum s-a ajuns la criza energetică de la Centrala Nucleară, autoritățile scot din sertar un proiect uitat de 23 de ani. Proiectul Bala a fost aprobat, iar ceea ce părea doar o promisiune pe hârtie devine, în sfârșit, realitate.

Este vorba despre un proiect vechi de aproape un sfert de secol care a fost scos dintr-un sertar în urmă cu nu foarte mult timp după ce am ajuns în această criză energetică cumplită. O criză pe care o vom noi, cu toţii, prin facturi pentru că nu vine nimeni să ne dea ceva.

Vorbim despre proiectul Bala care a fost început în 2002 spre 2003

Vorbim despre proiectul Bala care a fost început în 2002 spre 2003 şi prevede mai multă apă pentru centrala de la Cernavodă. La vremea respectivă se vorbea despre 5 reactoare care urmau să fie puse în funcţiune. Acum, se mai pune problema doar despre posibilitatea de a pune în funcţiune 4 reactoare, însă noi nu reuşim acum să funcţionăm cu 2 reactoare.

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Prima opţiune şi cea mai importantă este montarea unui baraj submers format din piatră, astfel încât 10 metri adâncime să fie doar 4. În premieră am aflat că o altă măsură ar fi crearea unui alt canal, artificial.