Stresul a devenit o parte din viața de zi cu zi, iar pentru mulți oameni, presiunea de la locul de muncă nu se oprește odată cu terminarea programului. Termenele-limită, volumul mare de sarcini și lipsa timpului pentru odihnă își pun amprenta asupra organismului. Iar efectele sunt devastatoare. Cel mai recent exemplu vine de la Sibiu, unde directoarea artistică a Astra Film Festival s-a prăbușit pe scenă, la finalul discursului.

Csilla Kato s-a prăbușit pe scena Astra Film Festival, în fața unei săli pline, chiar înainte de începerea galei. Medicii au intervenit rapid. La o zi distanță, a scris pe o reţea de socializare că epuizarea a răpus-o.

"Nu îmi amintesc să fi leșinat vreodată, în nici un caz nu mi-am putut imagina, că corpul își poate lua dreptul să se exprime în acest fel: stop joc, așa nu se mai poate merge mai departe!!", a scris ea.

Nu este singurul caz, este doar cel mai recent. Stresul și presiunile de la locul de muncă pot avea consecințe grave asupra sănătății.

Articolul continuă după reclamă

"Stresul cronic este extrem extrem de periculos pentru sănătate deoarece acționează că un inamic tăcut și în general, stresul, ocupațional, duce către probleme severe. Pot apărea boli cardiovasculare, slăbirea sistemului imunitar, probleme digestive, dereglări hormonale și metabolice pe care oamenii nu le investighează", spune Daniela Biriș, psiholog, Spitalul "V. Babeș" Timișoara.

La fiecare 37 de secunde, undeva în lume, un om moare cauzate de stresul și presiunea de la locul de muncă. Asta înseamnă peste 840.000 de decese pe an, potrivit Organizației Internaționale a Muncii. Iar în România, cel putin unul din doi angajați spune că se simte frecvent obosit sau suprasolicitat, iar peste 16% se confrunta cu epuizare profesională sau sunt aproape de burnout.

Programul prelungit, volumul mare de muncă, nesiguranța locului de muncă și presiunile constante pot afecta grav sănătatea.

"Mă confrunt cu stres, mai de mult era un stres negativ, în care îmi făceam griji că era prea mult de lucru sau prea stresant. Nu dormeam așa de bine, dar m-am apucat de sport", spune Andrei Melinte, antreprenor.

Medicii spun că este mai uşor să scăpăm de stresul de la serviciu dacă facem sport, dormim 7-8 ore pe noapte. Iar în momentele limită tehnicile de respiraţie ne pot ajuta să ne liniştim.