Țara din Europa cu cele mai mici preţuri la achiziţia unei case. România, aproape de polul opus

Prețurile locuințelor au continuat să crească în Europa la finalul anului 2025, cu un avans mediu de 5,5% în UE, însă în unele țări majorările au depășit 20%. Ungaria conduce clasamentul, în timp ce România se situează peste media europeană, dar sub ritmul accelerat din regiune, arată cele mai recente date Eurostat.

Experții indică îmbunătățirea condițiilor de finanțare drept principalul motor al acestei tendințe. Pe măsură ce ratele dobânzilor s-au stabilizat, cumpărătorii care amânaseră achiziția unei locuințe au revenit pe piață, a declarat Michael Polzler, CEO al REMAX Europe, pentru Euronews.

Ungaria a înregistrat cel mai mare avans anual al prețurilor locuințelor în trimestrul patru din 2025, cu 21,2%. Kate Everett-Allen, de la Knight Frank, explică rezultatul prin programele de subvenționare a achizițiilor imobiliare promovate de autorități în ultimii ani, care au stimulat atât cererea populației, cât și activitatea investitorilor.

Cererea internațională împinge prețurile în sudul Europei

În zona euro, Portugalia a urmat cu o creștere de 18,9%, iar Croația cu 16,1%. Spania a înregistrat un avans de 12,9%. Cererea internațională a fost factorul comun în toate trei. Migrația motivată de stilul de viață, cumpărătorii de a doua locuință și investițiile străine, inclusiv nomazi digitali și pensionari, au menținut presiunea pe piețele urbane și de coastă.

În Portugalia, creșterea a fost amplificată de o ofertă extrem de limitată în Lisabona și Porto, dar și de un sistem de garanții publice care permite finanțare ipotecară de până la 100% pentru tinerii la prima achiziție.

Europa Centrală și de Est, în plină expansiune

Slovacia (12,8%), Bulgaria (12,6%), Letonia (11%), Lituania (10,8%) și Cehia (10,4%) au depășit și ele pragul de 10%. Everett-Allen notează că Europa Centrală și de Est a performat remarcabil, susținută de o creștere mai puternică a PIB-ului și de investiții în infrastructură.

România a înregistrat o creștere de 6,7% a prețurilor locuințelor, peste media UE de 5,5%, dar sub performanțele din regiune. Danemarca (7,6%) și Irlanda (7%) au depășit ușor România.

Finlanda, singura piață în scădere

Finlanda a fost singura piață din cele 29 analizate unde prețurile locuințelor au scăzut, cu un minus de 3,1% față de anul anterior.

Dintre marile economii ale UE, Spania conduce detașat. Germania a crescut cu doar 3%, iar Franța cu 1%, ambele recuperând după corecții bruște din 2023-2024.

