Scene demne de filmele de groază au fost înregistrate pe un aeroport din Statele Unite. O persoană a reuşit să păcălească sistemele de securitate şi a ajuns pe pistă. A ieşit fix în faţa unui avion care se pregătea să decoleze. Aeronava pur şi simplu l-a aspirat. Unul dintre motoare a luat foc, cabina s-a umplut cu fum, iar pasagerii au fost evacuaţi de urgenţă.

Aeroportul internaţional Denver, vineri seara, ora locală 23 şi 19 minute. În plină procedură de decolare, rulând cu viteză maximă, un avion este zguduit puternic. Unul dintre pasageri a surprins cu telefonul mobil momentul în care aeronava a lovit un om pe pistă. Individul a fost aspirat de motorul din dreapta al aeronavei, care a luat foc imediat. Scântei şi flăcări puternice au putut fi observate sub aripă.

"Oprim pe pistă! Tocmai am lovit pe cineva! Avem un incendiu la motor!", a anunţat pilotul.

Avionul, un Airbus A321 aparţinând companiei Frontier Airlines, transporta 224 de pasageri şi 7 membri ai echipajului. Toţi au fost evacuaţi chiar pe pistă, prin procedura de urgenţă. În loc să aterizeze la Los Angeles, cinci dintre călători au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale. Alţi 12 oameni au suferit răni minore. Martorii au povestit îngroziţi momentele de coşmar pe care le-au trăit.

"S-au auzit Bum! Apoi flăcările şi fumul. A fost oribil", a spus Vanilla Ellis, pasager.

"Fumul a umplut cabina aproape complet. Era foarte greu să respiri", a povestit şi Nikil Thalanki, pasager.

"Avionul decola, era o mişcare lină. M-am uitat în stânga şi în dreapta. Apoi am auzit bubuitura. Am văzut motorul în flăcări", a spus Franco Valera, pasager.

Purtătorul de cuvânt al aeroportului din Denver spune că persoana care şi-a pierdut viaţa pe pistă ar fi ajuns în calea avionului după ce a sărit gardurile de protecţie ale aeroportului. Două minute au trecut până când a fost surprins şi ucis de avion. Autoritățile americane cercetează acum breșa de securitate incredibilă care i-a permis victimei să intre pe pistă.

