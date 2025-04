Întâlnirea pe care Paul nu o va uita niciodată. Avea 25 de ani când l-a întâmpinat pe Papa Fracisc pe treptele Catedralei Mântuirii Neamului. Cu pâine şi sare.

"Întâlnirea a fost de suflet. L-am aşteptat pe Papa cu acest colac. Era un colac mare şi destul de greu. Papa a observat că îmi este greu. În momentul în care a venit s-a uitat la mine, a luat puţin din colac. A pus în sare, a mâncat, iar pe dedesubt a băgat mâinile, mi-a strâns mâinile ca şi cum "ştiu că ţi-e greu colacul ăsta, dar uite, am ajuns şi gata, poţi să îl laşi jos". Mi-a dat un rozariu. Un rozariu pe care eu îl păstez cu sfinţenie", spune Paul Ananie.

Alexandra l-a aşteptat pe Papa la Iaşi. Binecuvântarea pe care a primit-o atunci de la Suveranul Pontif e una dintre cele mai preţioase amintiri ale sale.

"Am avut ocazia alături de soţul meu să fim vocile care l-au întâmpinat pe scena de la Palatul Culturii. Am avut ocazia să mergem aproape de el, să dăm mâna cu el, să ne încurajeze. A fost momentul cel mai impresionant şi măreţ pentru noi, ca familie", povesteşe Alexandra Măriuţ, jurnalist.

Elisabeta Bălan, în schimb, îşi aminteşte cât de mult au suprins-o simplitatea şi jovialitatea Papei Francisc.

"Pentru mine, Sfântul Părinte Papa a fost foarte, foarte apreciat şi foarte popular cu noi. Şi l-am văzut foarte aproape de lume şi mi-a plăcut foarte mult şi îi mulţumesc Sfântului Părinte că a venit şi ne-am adunat cu toţii şi îi mulţumim foarte mult", spune Elisabeta Bălan.

Scaunul din lemn de stejar pe care s-a aşezat Suveranul Pontif în vizita de la Iaşi e acum expus credincioşilor. L-a creat Cătălin Hădăr. În trei luni de muncă şi rugăciune. Emblema Preasfinţitului Părinte Papa Francisc, avem arcada de sus care e copia exactă, motivul icoanei de la Cacica, acelaşi desen, tapiţat cu pânză albă cum este şi îmbrăcămintea Papei.

"Chiar am fost şi la urgenţe într-o noapte din cauza stresului. Era foarte mult stres, tensiune mărită. Mi se spunea să nu mă mai gândesc, dar dacă păţesc ceva, dacă nu termin la timp. Că vă daţi seama dacă nu termin la timp... Cam cu 3 săptămâni înainte am terminat. Dumnezeu m-a ajutat, nu s-a întâmplat nimic, au curs toate de la sine, nu au fost impedimente, nu a fost nimic. Deşi am simţit că Duhul Sfânt a coborât asupra noastră şi a lucrat", spune Cătălin Hădăr, tâmplar.

Emoţii uriaşe a avut şi preotul Paul Turcu

În 2019, în cadrul vizitei Papei de la Blaj, a participat personal la organizarea mesei festive.

"A fost un moment foarte important pentru mine, mi-am dorit, ca oricare dintre credincioşi, lucrul acesta, să dau mâna cu Sfântul Părinte. A fost un moment deosebit şi a fost o emoţie destul de mare pentru că nu oricând şi nu oriunde poţi să dai mâna cu Papa. Mai mult de atât, să dai mâna cu Papa în clădirea unde lucrezi şi în oraşul în care locuieşti. La Vatican poate mai ajungem, dar să vină Papa la tine acasă este ceva deosebit", spune Paul Turcu, economul Curiei Arhiepiscopiei Majore.

Suveranul Pontif a binecuvântat România, a urat prosperitate și belșug țării noastre.

