Binele se mută, de astăzi, la Oradea. Timp de șapte zile, Orașul Faptelor Bune aduce împreună oameni, emoții și speranță, alături de vedetele Radio ZU. Generozitatea este răsplătită, ca de fiecare dată, cu muzică live și artiști îndrăgiți.

De astăzi, Oradea devine locul în care generozitatea prinde viață. Cei opt DJ Radio ZU: Mihai Morar, Daniel Buzdugan, Emma Ștefan, Tea Teodorescu, Adi Mihăilă - The Hitman, Raluca Benavides, Răzvan Popescu și Cuza se întorc în Casa de Sticlă Radio ZU, amplasată în Piața Unirii, la Târgul de Crăciun Oradea, de unde vor emite live timp de 7 zile, 24/24.

În perioada 14-20 decembrie, au o singură misiune: ca binele să se adune. Timp de 7 zile vor uni inimi și vor împlini visuri.

Ca în fiecare an, faptele bune sunt răsplătite cu muzică live de la cei mai tari artiști din România. Așadar, în fiecare seară, de duminică (14.12) până sâmbătă (20.12), după ora 19.00, oamenii sunt așteptați la Târgul de Crăciun Oradea, unde vor putea asculta hiturile momentului.

"Este agitație și o atmosferă de bucurie și fericire aici, în Orașul Faptelor Bune, la deschiderea ediției din acest an, pentru că acestea sunt sentimentele pe care le simți atunci când dăruiești și când poți să ajuți. În urmă cu doar câteva minute, DJ-ii au intrat în Casa Faptelor Bune, amplasată aici, în Piața Unirii din Oradea, loc din care vor transmite live șapte zile din șapte. Va fi, așadar, o săptămână plină de fapte bune.", a transmis reporterul Observator, Alex Prunean.

Direcția 5, Connect-R și Mario urcă pe scena Orașului Faptelor Bune

"DJ-ii au așteptat un an să interacționeze din nou cu publicul prezent aici, la Oradea, loc în care au fost primiți, an de an, cu brațele deschise, să împărtășească momente emoționante și să contribuie la atmosfera de sărbătoare, pentru că totul pare de basm aici, în Oradea. Ca în fiecare an, și de această dată, faptele bune sunt răsplătite cu muzică live de la cei mai mari artiști din România. În această seară, de exemplu, pe scena din Orașul Faptelor Bune vor concerta Direcția 5, Connect-R și Mario.", a mai explicat Alex Prunean.

Peste o mie de povești au fost înscrise până acum pe platforma Faptelor Bune, povești care pot fi în continuare înscrise pe radiozu.ro.

