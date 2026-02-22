În comuna Valea Mărului din judeţul Galaţi, oamenii au dat dovadă că simţul comunitar încă există! După codul de viscol, localnicii care primesc ajutor social au ieşit în stradă, înarmaţi cu lopeţi, pentru a curăţa zăpada. Asta deşi, mulţi dintre ei aveau deja orele de muncă în folosul comunităţii completate. Umăr la umăr, au muncit ore întregi, însă, nu s-au plâns, iar rezultatul final le-a adus zâmbetul pe buze.

După codul de ninsori abundente care a afectat şi judeţul Galaţi, 30 de localnici din comuna Valea Mărului au pus mâna pe lopată şi au ieşit la treabă.

Dacă pe străzile din comună, se ocupă de deszăpezire utilajele primăriei, iată că pe trotuare, multe la număr şi lungi, se ocupă cei de la ajutorul social, care au fost scoşi toţi la muncă de către primar.

Beneficiarii de ajutor social, mobilizaţi pe trotuare şi în jurul şcolii

"Sunt în diferite zone. Au făcut curăţenie pe trotuare, la şcoală, acolo unde este nevoie. Mai primesc şi ei câte un dar aşa, de la bătrâni, ca la ţară. Ştiţi, o bucăţică de şuncă, un pahar de vin", a declarat Virgil Doca, primarul comunei Valea Mărului.

Deşi munca a început la prima oră a dimineţii, oamenii nu se plâng.

Reporter: De dimineaţă şi până acum n-aţi îngheţat?

Persoană: Nu. Suntem îmbrăcaţi.

Reporter: Aţi venit cu lopata de acasă?

Persoană: Cu lopata, da. Noi venim cu sculele noastre.

Oamenii spun că nu sunt obligaţi

Asta deşi, mulţi dintre ei aveau deja zilele de muncă în folosul comunităţii acoperite.

Reporter: Aveţi zilele făcute deja?

Persoană 2: Da. Am ieşit la muncă voluntară.

Reporter: Merge treaba?

Persoană 2: Merge. Dacă dăm din mâini, trebuie să meargă. Cu toate astea, ne şi încălzim.

Nici femeile nu s-au dat înapoi de la treabă.

"Nu-i greu. Niciodată nu-i greu. Suntem învăţaţi cu munca. Nu suntem obligaţi. Dacă vrem să ieşim, ieşim, dacă nu, nu", a spus o localnică.

Iniţiativa, lăudată pe reţelele sociale

Iniţiativa a fost apreciată în mediul online, acolo unde utilizatorii au trimis mesaje de susţinere pentru cei care au ieşit la deszăpezit.

Iar Valea Mărului nu este singura comună din Galaţi în care s-a găsit această soluţie. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în satul Măcişeni din comuna Corni.

