Germania taie ajutoarele sociale pentru români. Unii sunt obligaţi să părăsească ţara

Mai multe orașe din Germania au decis să taie accesul la ajutoare sociale pentru 1.181 de români și bulgari din cauza folosirii abuzive a acestor fonduri, scrie presa germană.

Duisburg, Gelsenkirchen, Dortmund și Hagen sunt oraşele care au tăiat deja ajutoarele sociale pentru peste 1.000 de cetăţeni din România și Bulgaria și le-au cerut să părăsească țara, scrie tabloidul Bild. Astfel, în Gelsenkirchen, ajutoarele au fost retrase în 506 cazuri, în Hagen doar în trei cazuri, în Dortmund în 116 cazuri, iar în Duisburg în 556 cazuri.

Măsurile dure se bazează pe faptul că, dacă cetățenii UE nu contribuie suficient prin muncă la întreținerea lor, orașul le poate retrage dreptul la libertatea de muncă. Practic, chiar și pentru o muncă part-time, aceștia ar avea dreptul la ajutoare sociale, la fel ca orice angajat din Germania.

Autoritățile din Gelsenkirchen decid clar: cine câștigă mai puțin de o treime din venitul necesar pentru a se întreţine, își pierde dreptul la ajutoare. "Aceste condiții nu sunt suficiente pentru a fi considerat angajat. Atunci, familia trebuie să plece din țară", au declarat surse din rândurile autorităţilor.

Primarul din Hagen, Dennis Rehbein a declarat că vrea să intensifice această măsură. El solicită sprijinul UE pentru stabilirea unor reguli mai stricte. "În prezent, conform regulilor UE, cine muncește cel puțin 5,5 ore pe săptămână este considerat angajat și are dreptul la ajutoare sociale. Este mult prea puțin. Suma este doar câteva sute de euro pe lună, dar aceasta îi face să fie considerați angajați", explică edilul.

În Hagen trăiesc aproximativ 7.000 de persoane venite din România și Bulgaria. Peste jumătate dintre ele, 55%, sunt beneficiari de ajutoare sociale, ceea ce costă orașul aproximativ 10 milioane de euro anual.

