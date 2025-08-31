Ziua Limbii române a fost celebrată duminică şi de americani. Diplomaţii de la ambasada Statelor Unite din Bucureşti s-au filmat şi s-au amuzat în timp ce pronunţau cele mai populare proverbe româneşti. În Republica Moldova, două mii de oameni au participat la marea dictare colectivă şi au arătat cât de bine scriu în limba pe care o iubesc.

În centrul Chişinăului, oamenii şi-au scris dorul pe foile aşezate pe 1.000 de pupitre care au acoperit Piaţa Marii Adunări Naţionale. Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, şi preşedintele Nicuşor Dan au participat şi ei la eveniment. Şeful statului i-a lăudat pe locuitorii de peste Prut pentru că au apărat limba română şi i-a dat exemplu.

"Şi poate n-ar fi rău să copiem şi marea dictare naţională. Am putea să începem cu clasa politică, de exemplu", a glumit preşedintele României, Nicuşor Dan.

"Limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului", a declarat Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova.

Articolul continuă după reclamă

Americanii s-au distrat cu proverbele românești

Participanţii au scris după dictare un text de Vladimir Beșleagă, scriitorul emblematic al Basarabiei. Ziua Limbii Române are o importanţă specială peste Prut. Marchează 36 de ani de când a fost adoptat alfabetul latin în locul celui chirilic impus de Uniunea Sovietică.

Ziua limbii române a fost şi ziua zicătorilor româneşti, la Ambasada Statelor Unite din Bucureşti.

"Una dintre preferatele mele este: A vinde gogoşi cuiva. Sună delicios, dar înseamnă să minţi pe cineva", a transmis Michael Dickerson, însărcinat de afaceri ambasada SUA.

"Am una foarte amuzantă: când o zbura porcul. Românii aşteaptă să decoleze porcii. Şi ghiciţi ce, la fel şi americanii", a adăugat Misam Ali, ofiţer economic ambasada SUA.

Ziua Limbii Române este sărbătoare oficială în ţara noastră de 14 ani, dar prima a introdus-o Republica Moldova, în anul 1990.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca sindicaliștii din învățâmânt să boicoteze începerea școlii pe 8 septembrie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰