Mii de români din Emirate au cerut ajutorul statului pentru a reveni acasă. "Nu ne dau nicio informaţie"

Războiul din Orient face tot mai multe victime între civili. Un bărbat a murit în Dubai, ucis de o dronă pe stradă. Rachetele iraniene au lovit blocuri rezidenţiale şi hoteluri, inclusiv un zgârie nori din cartierul de lux Dubai Marina. Mii de români sunt blocaţi în Emirate. Oamenii se plâng că nu sunt ajutaţi de agenţiile de turism şi cer statului să trimită mai multe avioane după ei. Pentru prima dată, în război intră şi Emiratele care atacă Iranul. În paralel, israelienii și americanii atacă infrastructura energetică a țării.

Dronele iraniene au transformat paradisul din Dubai în zonă de război. Un bărbat a murit după ce resturi dintr o rachetă au căzut pe maşina lui, în timp ce se afla în trafic. Dronele au avariat şi un zgârie nori simbol, 23 Marina Tower. Turnul cu 88 de etaje, frecventat de oameni de afaceri şi investitori, a luat foc.

"Bucata respectivă a căzut pe exteriorul clădirii și a provocat un mic incendiu, însă din fericire nu au existat victime. Viața aici continuă aproape normal dar zilnic primim una sau două alerte prin care suntem anunțați să ne adăpostim pentru scurt timp, deoarece fragmentele rezultate după interceptări pot cădea în oraș", a povestit o româncă aflată în Dubai.

14.000 de români au cerut ajutor statului pentru a ajunge acasă. Cei care sunt în Dubai şi Emirate sunt tot mai speriaţi şi tot mai revoltaţi.

"Ni s-a oferit şi nouă un zbor, ieri. Ne-au îmbarcat pe fiecare de unde eram cazaţi la hoteluri, pe banii noştri, nu ai agenţiei sau ai Emiratelor, cum se spune. Ne-au dus la aeroport cu autocare. Am stat o jumătate de oră, nu ne-au lăsat să ne dăm jos din autocar. Zborul nici nu plecase din Bucureşti, avionul. Ne-au adus pe toţi la acelaşi hotel, ne ţin aici şi nu ne dau nicio informaţie", a spus revoltat un român.

"Suntem la recepţia hotelului, ne-au blocat deja cartelele. Plătim câte o zi, câte o zi pentru că în fiecare dimineaţă avem speranţa că ne vor chema către aeroport. Nu avem nicio certitudine, stăm ca şi cum am fi în pandemie", a spus Gabriel Turcu, român blocat în Dubai.

Înr-un zbor de reptariere organizat de stat, 183 de români au revenit din Qatar. Oamenii au fost duşi cu autocarele la Riad, iar apoi au fost cu o cursă charter la Bucureşti. Alţi români au revenit în cursul nopţii, după ce avionul lor a fost blocat 12 ore pe aeroportul din Dubai.

Român: Am comunicat cu consulatul, dar a fost dezamgitor. Înseamnă că nu am avut un mare sprijin din partea lor.

Reporter: Credeţi că autorităţile şi-au făcut treaba aşa cum trebuie?

Român: Sub nicio formă! Pe primul loc au fost ruşii, care au fost foarte bine trataţi şi imediat i-au ajutat. Noi, ultimii, ca de obicei.

Statele din Golf, ţinta atacurilor iraniene

Peste noapte, haosul a cuprins şi alte state din Golf. În Kuweit, dronele iraniene au ţintit depozitele de combustibil de lângă aeroportul intermnaţional. O clădire guvernamentală din capitală a fost cuprinsă de flăcări.

În Bahrain au fost atacte clădiri rezidenţile şi staţia de desalinizare, o insitutţie vitală pentru ţară.

Coloane uriaşe de flăcări deasupra Teheranului

Riposta Statelor Unite şi Israelului a fost dură. Avionaele de luptă au distrus depozitele de combustibil din capitala Iranului. Coloane uriaşe de flăcări s-au ridicat deasupra Teheranului. Iar pe străzi s-au format râuri de foc, după ce petrolul s-a aprins.

Peste zi, Teheranul a fost acoperit de nori negri, iar localnicii s-au plâns că plouă cu petrol din cauza poluării.

"Au fost incendii majore în sudul oraşului. Dar vreau să vă mai arăt ceva: plouă şi puteţi vedea că apa de ploaie este neagră, este saturată cu petrol", a transmis Frederik Pleitgen, corespondent CNN.

Donald Trump şi Benjamin Netanyahu au cerut din nou schimbarea regimului.

"Nu vrem să ajungem la o înţelegere. Ei ar dori să ajungă la o înţelegere. Noi nu vrem să ajungem la o înţelegere", a declarat preşedintele Statelor Unite.

"Momentul adevărului se apropie. Nu căutăm să divizăm Iranul. Căutăm să eliberăm Iranul şi să trăim în pace cu el", a spus şi Benjamin Netanyahu.

Turcia ameninţă Iranul

Duminică, şi Emiratele Arabe Unite au atacat Iranul, pentru prima dată. Iar Turcia ameninţă republica islamică după ce NATO a interceptat o rachetă lansată spre teritoriul ţării.

"Dacă acest lucru se repetă… Sfatul nostru pentru voi este să aveţi grijă. Nimeni din Iran nu ar trebui să pornească într-o asemenea aventură", a transmis Hakan Fidan, ministrul turc de externe.

Adunarea Experților din Iran l-a desemnat pe noul lider suprem după moartea ayatollahului Ali Khamenei, dar numele lui nu a fost încă anunțat Israelul a promis deja că-l va ucide.

