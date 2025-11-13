Livrator nepalez, agresat în Bucureşti. Un tânăr a încercat să-i fure scuterul, a fost oprit de trecători

Antena Meniu Search
Un alt livrator străin a fost agresat în Capitală. Un tânăr de 20 de ani a încercat să fure scuterul unui livrator nepalez, dar a fost prins la timp de trecători și de polițiști.

de Bogdan Dinu

la 13.11.2025 , 17:41

Incidentul s-a petrecut în Sectorul 3, strada Sf. Vineri. Un livrator nepalez a fost oprit de un tânăr de 20 de ani, care a încercat să-l lovească și să fure scuterul. Nu a reușit însă să-l pornească. Mai mulţi martori au intervenit ,potrivit imaginile filmate. Ulterior, doi polițiști de la Rutieră, care treceau prin zonă, l-au imobilizat pe tânărul agresiv și au chemat polițiștii de la Secția 10.

Tâlhăriile și atacurile rasiste asupra livratorilor străini par să fi crescut în ultimul an. Pe 3 noiembrie, un livrator din Sri Lanka a fost agresat și umilit în plină stradă de o tânără de 23 de ani și prietenul acesteia, un minor de 17 ani, în Popești-Leordeni. Muncitorul și-a retras plângerea, pentru că nu vrea să îi facă fetei rău.

Pe 13 septembrie, un livrator etiopian a fost jefuit în plină zi, în Sectorul 2. Hoțul, un bărbat de 51 de ani, i-a furat scuterul, geanta și 600 de lei. Polițiștii l-au identificat și l-au reținut la aproape o lună de la comiterea faptei.

Tot în septembrie, un livrator străin a ajuns în comă, după ce a fost lovit cu o bucată de lemn şi tâlhărit în Cluj. Agresorul a fost arestat.

Pe 26 august 2025, un tânăr de 20 de ani a agresat un livrator din Bangladesh pe motiv că este "invadator".  Fapta, care s-a petrecut tot în Sectorul 2, a declanşat un adevărat scandal în ţară. Agresorul a fost trimis în judecată, fiind acuzat de lovire și utilizarea de simboluri fasciste. Agresiunea a fost filmată și s-a încheiat cu imobilizarea agresorului de către un polițist aflat în timpul liber, ale cărui replici au devenit virale .În faţa magistraţilor, tânărul i-a numit pe curerii străini "subumani" şi a declarat că nu poate să respire acelaşi aer cu ei.

