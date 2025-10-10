Livrator etiopian, jefuit în plină zi în București. Hoțul a fugit cu scuterul și suma de 600 de lei

Un bărbat de 51 de ani a fost reținut în Capitală, după ce ar fi furat scuterul, geanta și banii unui livrator etiopian. Incidentul s-a petrecut în Sectorul 2, iar suspectul, care nu avea permis de conducere, ar fi folosit vehiculul pentru scurt timp înainte de a-l aduce înapoi. Polițiștii l-au identificat și l-au reținut la aproape o lună de la comiterea faptei, scrie Mediafax.

Potrivit Poliției Capitalei, bărbatul de 51 de ani a fost reținut joi pentru săvârșirii infracțiunilor de furt în scop de folosință, furt calificat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Cercetările au început în 15 septembrie, când polițiștii au fost sesizați de etiopianul de 33 de ani, livrator al unei platforme de curierat la cerere, cu privire la faptul că, în 13 septembrie, i-ar fi fost furat scuterul lăsat la intersecția unor străzi din Sectorul 2. Ulterior, o persoană i-ar fi înapoiat scuterul, context în care a constatat că aceasta i-ar fi furat și alte bunuri.

Cercetările au condus către un bărbat de 51 de ani, bănuit de comiterea faptei.

Pe lângă scuter, a luat și banii

Acesta ar fi furat scuterul, pentru a-l folosi, profitând de faptul că acesta ar fi fost lăsat nesupravegheat și cu cheile în contact, pe aleea din fața unui magazin din Sectorul 2.

De asemenea, bănuitul ar mai fi furat o geantă, care se afla pe partea din spate a scuterului, precum și 600 de lei.

El ar fi condus scuterul pe un traseu din Sectorul 2, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, apoi s-ar fi întors la adresa de unde l-a furat. Bănuitul a fost depistat și dus joi la audieri. El a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat vineri magistraților cu propunere legală.

