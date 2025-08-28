Atac rasist în plină stradă, în Capitală. Un livrator asiatic a fost lovit cu pumnul, fără niciun motiv, de un tânăr care l-a numit invadator şi i-a spus să plece din România.

Incidentul a fost filmat chiar de agresor. Totul s-a întâmplat în sectorul 2. În imagini se vede cum bărbatul merge direct spre livratorul care aștepta să traverseze, și îl lovește din senin. Scena a fost observată și de un polițist aflat în timpul liber, care l-a prins și l-a imobilizat pe atacator.

Motivele invocate de tânăr sunt de natură rasistă, aşa cum au apreciat şi procurorii care se ocupă de caz. Le-am auzit chiar pe filmarea înregistrată de individ, când i-a spus livratorului că este un "invadator" şi că "nu are ce căuta" în România.

Un poliţist de la Secţia 7 de Poliţie, aflat în timpul liber, a fost martor la cele întâmplate. Incidentul ar fi avut loc chiar lângă secţia respectivă, cel mai probabil poliţistul plecând de la muncă în acel moment.

Articolul continuă după reclamă

Agresorul urmează să fie plasat în arest preventiv

Acesta l-a somat pe agresor să se oprească iar în momentul în care individul a început să fugă poliţistul a pornit pe jos în urma lui, l-a prins după doar câţiva metri şi l-a imobilizat. Totul a fost filmat chiar cu telefonul agresorului.

Sunt acum cercetări în desfăşurare, agresorul fiind reţinut pentru 24 de ore. Judecătorii au decis să-l plaseze în arest preventiv pentru următoarele cel puţin 30 de zile.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Întrebarea zilei V-aţi gândit să plătiți rovinieta mai devreme, ca să prindeți prețul vechi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰