Video Lecţia dată de livratorul srilankez tinerilor care l-au agresat: şi-a retras plângerea ca să nu le facă rău

În Popeşti-Leordeni, un curier sri-lankez a fost scuipat, înjurat şi lovit şi o tânără de 23 de ani. Nu putem reproduce limbajul ei, dar putem învăţa ceva din răspunsul lui, al victimei. Muncitorul şi-a retras plângerea, pentru că nu vrea să îi facă fetei rău, şi a declarat că îi place România pentru că sunt oameni buni aici.

de Redactia Observator

la 03.11.2025 , 17:29

Cel care încasează umilinţele şi loviturile este, din nou, un livrator străin. Agresorii sunt doi tineri, o fată de 23 şi şi un băiat de 17 ani care şi-au oprit maşina lângă el. Srilankezul încearcă să rămână calm şi o roagă, de mai multe ori, pe tânără să înceteze. Totul ar fi plecat de la o şicanare în trafic. "Ei virau la stanga. Am frânat şi am oprit Bicicleta. Apoi am vazut-o pe doamnă cum vine si accelerează spre mine. Asta s-a întâmplat", a declarat livratorul.

Imaginile au ajuns pe mâna Poliţiei

De pe reţelele sociale, imaginile au ajuns pe mâna Poliţiei. La fel şi agresorii care au scăpat doar cu o amendă după atacul rasist. Asta după ce tot victima le-a dat o lecţie de umanitate şi şi-a retras plângerea pe motiv că nu vrea să le facă rău. "Am retras această plângere deoarece aceşti oameni au plâns pentru mine şi şi-au cerut scuze şi au spus că e o greseală. În special pentru că ei sunt tineri. Nu am vrut niciodată să rănesc pe cineva. Chiar îmi place această ţară pentru că mulţi oameni sunt buni", a declarat livratorul.

Şi totuşi, apre întrebarea: sunt incidente izolate sau un fenomen îngrijorător? În august, un tânăr din Bangladesh a fost lovit fără motiv, în timp ce mergea să livreze o comandă în sectorul 2 al Capitalei. Un poliţist aflat în timpul liber a intervenit atunci şi l-a prins pe agresorul de 20 de ani. În faţa magistraţilor, tânărul i-a numit pe curerii străini "subumani" şi a declarat că nu poate să respire acelaşi aer cu ei. Acum este trimis în judecată. Iar în Cluj, un alt livrator străin a ajuns în comă, după ce a fost lovit cu o bucată de lemn şi tâlhărit. Agresorul a fost şi el arestat.

bucuresti livrator ilfov sri lanka
Observator » Evenimente » Lecţia dată de livratorul srilankez tinerilor care l-au agresat: şi-a retras plângerea ca să nu le facă rău