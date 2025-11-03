Istoria se repetă: un nou caz de rasism faţă de livratori străini a avut loc lângă Capitală, în Popeşti-Leordeni. Un livrator din Sri Lanka a fost agresat şi umilit în plină stradă de o tânără de 23 de ani și prietenul acesteia, un minor de 17 ani. Scenele şocante au fost, ulterior, postate pe reţelele sociale. După ce au ajuns pe mâna poliţiei, cei doi agresori s-au ales doar cu o amendă. Victima spune că incidentul nu l-a făcut să îşi schimbe părerea despre ţara noastră.

Imaginile scandaloase au fost surprinse de livratorul în vârstă de 24 de ani, care se afla pe scuter. În filmare se observă cum cei doi tineri se opresc lângă el cu maşina, iar fata coboară și încearcă să-l intimideze. După valul de jigniri, tânăra scoate un cablu de telefon şi începe să-l lovească şi să îl scuipe.

După incident, imaginile au ajuns şi pe reţelele sociale. De acolo, pe mâna poliţiei.

Livratorul străin şi-a retras plângerea: Nu am vrut să rănesc pe cineva

Cei doi tineri agresori au fost prinși, iar după mai multe ore petrecute la sediul din Popești-Leordeni, victima a decis să își retragă plângerea.

"Am retras această plângere deoarece aceşti oameni au plâns pentru mine şi şi-au cerut scuze şi au spus că e o greseală. […] În special pentru că ei sunt tineri" a spus a declarat livratorul.

Mai mult, tânărul spune că nu are resentimente făţă de cele întâmplate.

"Nu am vrut niciodată să rănesc pe cineva. [...] Chiar îmi place această ţară pentru că mulţi oameni sunt buni" a mai spus livratorul.

Tânăra şi prietenul ei, minor, au scăpat doar cu o amendă

Tânăra de 23 de ani și prietenul ei, în vârstă de 17 ani, au scăpat doar cu o amendă în urma celor întâmplate.

Nu este primul caz de rasism faţă de livratori străini. În luna august, un livrator din Bangladesh a fost lovit cu pumnul, fără niciun motiv, de un tânăr care l-a numit invadator şi i-a spus să plece din România. La începutul lunii octombrie, agresorul, un tânăr de 20 de ani a fost trimis în judecată.

