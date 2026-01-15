Poliţia Locală ar putea fi desfiinţată în zeci de localităţi iar sute de agenţi vor fi disponibilizaţi.

Situația este destul de complicată dacă proiectul de lege trece. Comunele mici din România vor rămâne fără polițiști locali, iar ordinea publică va fi asigurată integral de poliția națională, care în multe situații, în satele mici, nu are echipă permanentă în teren.

Primarii spun că polițiștii locali erau singurii care asigurau ordinea publică în micile localități, iar această măsură nu ar face nimic altceva decât să crească nesiguranța în rândurile cetățenilor, dar să și întârzie rezolvarea problemelor în aceste localități pentru că oamenii ar fi nevoiți să sune la 112 pentru orice problemă care ar apărea.

Proiectul Ministerului Dezvoltării propune ca localitățile cu mai puțin de 4.500 de locuitori să nu mai dispună de Poliție Locală decât dacă primăria o poate finanța din fonduri proprii. În acest caz, numărul maxim de polițiști locali ar trebui să fie de cel mult 3.

