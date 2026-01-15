Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Localitățile din România care ar putea rămâne fără polițiști locali. Cine le va prelua sarcinile

Poliţia Locală ar putea fi desfiinţată în zeci de localităţi iar sute de agenţi vor fi disponibilizaţi. 

de Ana Grigore

la 15.01.2026 , 13:54
Galerie (2)

Situația este destul de complicată dacă proiectul de lege trece. Comunele mici din România vor rămâne fără polițiști locali, iar ordinea publică va fi asigurată integral de poliția națională, care în multe situații, în satele mici, nu are echipă permanentă în teren.

Primarii spun că polițiștii locali erau singurii care asigurau ordinea publică în micile localități, iar această măsură nu ar face nimic altceva decât să crească nesiguranța în rândurile cetățenilor, dar să și întârzie rezolvarea problemelor în aceste localități pentru că oamenii ar fi nevoiți să sune la 112 pentru orice problemă care ar apărea.

Proiectul Ministerului Dezvoltării propune ca localitățile cu mai puțin de 4.500 de locuitori să nu mai dispună de Poliție Locală decât dacă primăria o poate finanța din fonduri proprii. În acest caz, numărul maxim de polițiști locali ar trebui să fie de cel mult 3.

Articolul continuă după reclamă
Ana Grigore
Ana Grigore Like

Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea.

politie locala oras ministerul dezvoltarii
Înapoi la Homepage
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Câți bani a donat, de fapt, Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos. Suma este una fabuloasă
Câți bani a donat, de fapt, Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos. Suma este una fabuloasă
Primele imagini cu momentul în care a fost capturat în Bali asasinul lui Adrian Kreiner. Își vopsise părul ca să nu fie recunoscut
Primele imagini cu momentul în care a fost capturat în Bali asasinul lui Adrian Kreiner. Își vopsise părul ca să nu fie recunoscut
Gabriela Cristea a slăbit enorm! Cum arată acum! Are picioare de model
Gabriela Cristea a slăbit enorm! Cum arată acum! Are picioare de model
Comentarii


Întrebarea zilei
Permis suspendat pentru amenzi neplătite. Sunteţi de acord?
Observator » Evenimente » Localitățile din România care ar putea rămâne fără polițiști locali. Cine le va prelua sarcinile