La doi pași de mare, în Mangalia, există un loc unde liniștea se măsoară în tors. Un simplu dig s-a transformat într-un catwalk al salvării. Zeci de pisici s-au instalat în mici hoteluri improvizate, după ce au fost abandonate. Locul e o atracție turistică, unde vizitatorii vin la program zilnic de hrănire și răsfăț.

Mulți dintre vizitatori nu vin cu mâna goală. Vin cu pliculețul pregătit. Pe dig trăiesc în jur de 30 de feline, devenite între timp rezidente cu drepturi depline în stațiune.

Povestea a început în urmă cu câțiva ani, când inițiatorul proiectului a observat că tot mai multe pisici sunt abandonate și aveau nevoie de ajutor.

"Totul a început acum 4 ani, când am văzut problema. În Mangalia, pisicile au început să se mulţească exponenţial, iar campaniile de sterilizare nu erau atât de intense. Şi am zis 'ce pot sa fac eu?'", explică Nicolae Petre, inițiator proiect.

Digul nu este însă singurul refugiu cu blană din zonă.

"De pe dig şi până aici, pe insula din Mangalia pisicile au cucerit locul. Aproximativ 50 trăiesc doar aici în această zonă şi au devenit parte din peisaj", relatează Cristina Niţă, reporter Observator.

"Sunt foarte multe cu nume pentru că noi, în timp ce le hrănim, le iubim", explică Manuela Omer, preşedinte asociaţia pentru protectia animalelor Blănoșii Mangaliei.

Acest proiect este mânat de dorința de a opri abandonul și de a transforma supraviețuirea în siguranță.

"Să conştientizeze populaţia că trebuie sa sterilizele animalul. Că este interzis să le abandoneze. Am găsit multe animale abandonate şi înmulţite necontrolat în zona podului. Trăiesc în condiţii inumane acolo, să spunem aşa. Au fost sterilizate în mare parte din acele animale", explică Alina Liță, membru fondator asociatia Blănoșii Mangaliei.

Iar pentru cei care ajung aici, povestea nu se termină la o vizită. Se poate transforma într-un nou început: adopția.

