Surpriză pentru turiştii care profită zilele acestea de ofertele din programul Litoralul Pentru Toţi. Marea Neagră s-a făcut turcoaz. Imagini de o frumuseţe unică au venit de pe litoral. Apa este de o claritate ireală şi pare pictată în nuanţe de smarald. Dincolo de spectacolul vizual, fenomenul nu este chiar atât de rar şi are o explicaţie clară.

În aceste zile, apa a căpătat nuanţe spectaculoase de turcoaz şi albastru intens. Pentru turiştii care au ajuns la mare prin programul "Litoralul pentru toţi" peisajul a fost o surpriză neaşteptată. Un scafandru a surprins imagini spectaculoase cu delfini jucându-se în larg.

Fenomenul are o explicaţie naturală. Specialiştii spun că acest culori sunt generate de înflorirea algelor cocolitoforide, organisme microscopice care au o carcasă din microplăci din carbonat de calciu. Acestea sunt albe şi reflectă lumina soarelui şi culoarea cerului. Fenonmenul apare rar fiind influenţat de condiţiile meteo şi curenţi.

