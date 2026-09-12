Biserica de la Hărman, din județul Brașov, e o fortificație săsească impresionantă, în care istoriile prind forme fascinante: de la ziduri impresionante la turnuri de apărare și de la camerele de provizii la un turn capelă, cu picturi de secol XV.

Biserica Evanghelică Fortificata din Hărman vorbește încă de la intrare despre ce a însemnat rezistența unei comunități: două din cele trei rânduri de ziduri fortificate se păstrează și astăzi. Zidurile exterioare au mai bine de patru metri înălțime. Cele interioare se ridică la 12 metri și au șapte turnuri. În interiorul bisericii, turnul clopotniță ajunge la 56 de metri înălțime.

Istoria monumentului începe din secolul XII

Camerele cetății au fost construite inițial cu rol strategic, aveau scări foarte abrupte care puteau fi trase în caz de pericol și erau făcute pentru locuire în vreme de asediu. Treptat, însă, și-au pierdut această funcție și au rămas cămări pentru tot ce aveau mai bun în casă membrii comunității.

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Istoria monumentului începe cu un lăcaș de cult, din secolul XII. În secolul XIII, peste acesta se ridică o bazilică romanică. Până în secolul XVII, aici apar un șanț inundat - astupat azi, un inel zid în care s-au adăugat turnuri de apărare și turnul clopotniță. Acesta era vizibil de la depărtare, iar cele patru turnulețe din colțurile lui erau semn că localitatea avea drept de a pronunța și executa pedeapsa capitală.

Turnul capelă al bisericii fortificate, de la Hărman este ridicat în jurul anului 1300. În interiorul lui sunt vizibile și azi picturi murale de secol XV, de o calitate remarcabilă. Sunt printre cele mai bine conservate fresce vechi, din Transilvania. Orga din biserică, amvonul din lemn, colecția de covoare orientale sau altarul baroc, din 1787 sunt la fel de spectaculoase.

Cât costă o vizită la Biserica de la Hărman

"Am observat doar oameni impresionați, mulțumiți, cu zâmbetul pe buze și cu dorința de a se reîntoarce. Acolo este posibilitate și de cazare și oamenii vin să stea o noapte, două nopți, se gândesc că va ajunge, dar de fiecare dată spun că trebuie să revină", a declarat pr. Maximilian Braisch, paroh Biserica Evanghelică Hărman.

Vizita la Biserica Evanghelică Fortificată Hărman costă 20 de lei, pentru adulți și 1 leu, pentru elevi, studenți sau seniori.