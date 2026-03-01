LOTO 6/49 duminică 1 martie 2026. Numerele câştigătoare de azi

Duminică au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile precedente, Loteria Română a acordat 36.172 de câştiguri în valoare totală de peste 2,94 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 2,82 milioane de lei (peste 553.700 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de peste 5,06 milioane de lei (peste 994.200 de euro).

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi, 26 februarie

Report la Joker de 10,66 milioane de euro

Reportul la Joker, la categoria I, a ajuns la peste 54,36 milioane de lei (peste 10,66 milioane de euro), informează, luni, Loteria Română.

La Joker, la categoria a II-a este un report de peste 301.500 de lei (peste 59.100 de euro), în timp ce la Noroc Plus este un report la categoria I de peste 92.500 de lei (peste 18.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,09 milioane de lei (peste 213.800 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 72.300 de lei (peste 14.100 de euro). La Super Noroc este un report în valoare de peste 61.600 de lei (peste 12.000 de euro).

La tragerea Noroc Plus, la categoria a II-a, s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 51.461,52 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Satu Mare.

Rezultate LOTO 6 din 49. Ultimele numere câştigătoare

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 39, 23, 15, 43, 36 +15

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 0, 1, 7, 1, 3, 6

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 8, 5, 8, 7, 3, 4

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 1, 3, 7, 3, 6, 3, 6

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 14, 11, 30, 12, 9, 8

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 35, 20, 12, 7, 9, 47

