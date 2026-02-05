Antena Meniu Search
Loto 6/49 joi 5 februarie 2026. Numerele câştigătoare de azi

Joi, 5 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 1 februarie, Loteria Română a acordat 30.714 câştiguri în valoare totală de peste 2,76 milioane de lei.

de Redactia Observator

la 05.02.2026 , 07:21
Loto 6/49 joi 5 februarie 2026. Numerele câştigătoare de azi - Shutterstock

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 20,70 milioane de lei (peste 4,06 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,38 milioane de lei (peste 860.800 de euro).

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele câştigătoare azi, 5 februarie

  • Numere câștigătoare la Joker: 
  • Numere câștigătoare la Noroc Plus: 
  • Numere câștigătoare la Super Noroc: 
  • Numere câștigătoare la Noroc: 
  • Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 
  • Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 
La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 50,66 milioane de lei (peste 9,94 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 127.000 de lei (peste 24.900 de euro). La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 493.700 de lei (peste 96.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 418.500 de lei (peste 82.100 de euro). La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 22.400 de lei.

Loto 6/49. Ultimele numere câștigătoare

  • Numere câștigătoare la Joker: 25, 45, 26, 38, 14  +19
  • Numere câștigătoare la Noroc Plus: 6 6 0 0 9 0
  • Numere câștigătoare la Super Noroc: 9 1 3 5 4 0
  • Numere câștigătoare la Noroc: 3 5 2 4 6 9 2
  • Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 37, 34, 22, 11, 40, 20
  • Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 25, 20, 22, 40, 6, 44

La tragerea Loto 5/40 de duminică, 1 februarie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 84.447 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro.

La tragerea Noroc de duminică, 1 februarie, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 53.737,68 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro.

