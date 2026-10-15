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LOTO 6/49 joi 15 octombrie 2026. Numerele câștigătoare de azi

Extragere Loteria Română LOTO 6/49 joi 15 octombrie 2026. Numerele câștigătoare de azi - Arhivă
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Editor R.O. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 15.10.2026, 06:59 | Modificat la 15.10.2026, 07:04

Joi, 15 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de săptămâna trecută, Loteria Română a acordat peste 15.000 de câştiguri în valoare totală de peste 1,47 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 13,63 milioane de lei (peste 2,54 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,41 milioane de lei (peste 450.700 de euro).

Loto 6 din 49. Numerele câştigătoare de azi

  • Numere câştigătoare la Joker: 
  • Numere câştigătoare la Noroc Plus:
  • Numere câştigătoare la Super Noroc
  • Numere câştigătoare la Noroc: 
  • Numere câştigătoare la Loto 5 din 40
  • Numere câştigătoare la Loto 6 din 49
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La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 9 milioane de lei (peste 1,68 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 49.400 de lei. La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 189.200 de lei (peste 35.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,31 milioane de lei (peste 432.900 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 473.400 de lei (peste 88.500 de euro).

Loto 6 din 49. Ultimele numere câştigătoare

  • Numere câştigătoare la Joker: 39, 20, 31, 14, 5 + 2
  • Numere câştigătoare la Noroc Plus: 9 2 4 2 4 3
  • Numere câştigătoare la Super Noroc: 4 4 2 6 0 7
  • Numere câştigătoare la Noroc: 8 2 1 0 1 9 3 
  • Numere câştigătoare la Loto 5 din 40: 31, 33, 19, 15, 6, 5
  • Numere câştigătoare la Loto 6 din 49: 13, 39, 33, 34, 23, 14
Redactia Observator
R.O.
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