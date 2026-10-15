Tensiunile din zona Mării Negre care ating un nou nivel de îngrijorare. O navă sub pavilion străin a fost lovită de o dronă chiar în apele territoriale ale României, în apropiere de Sulina.

Cei 17 membri ai echipajului navei Yara J au fost salvați. La bord erau 10 cetățeni indieni, 6 sirieni și un irakian. Marinarii au reușit să stingă incendiul de la bord înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

Filmul incidentului din Marea Neagră

În momentul atacului, nava staționa în Marea Neagră, în zona portului Sulina. Primul apel de urgență a fost transmis în jurul orei 20.30, când echipajul a anunțat căpitania Sulina, prin radiotelefon, că petrolierul a fost lovit de dronă.

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La fața locului a fost transmisă o navă specializată în operațiuni de salvare. În jurul orei 21, după ultimul semnal radio, legătura cu petrolierul s-a întrerupt. Yara J, o navă de 120 de metri lungime, care navigează sub pavilionul insulelor Comore, ar fi plecat încărcată cu cărbune din portul turcesc Yalova și se îndrepta spre un port ucrainean.

"Este o premieră, într-adevăr. Noi încă nu avem sisteme de apărare împotriva acestor mici instrumente care produc pagube foarte mari. N-aș spune declarația rezervă pentru că încă sunt aceste atacuri în relație cu navele care operează în zona Ucrainei. Și atunci încă avem această rezervă să spunem că încă nu e atacată practic România. Dar pentru prima dată, iată, nu mai sunt sigure nici apele teritoriale românești", a declarat Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor.

Radarele MApN a detectat 2 drone în apele Mării Negre

Pe lângă atacul asupra navei, radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat două ținte aeriene în largul Mării Negre.

MApN a anunțat că două aeronave F-18 spaniole au fost ridicate de la sol, iar populația din nord-estul județului Tulcea și din estul județului Galați a fost avertizată prin mesajeroalert. Președinta Bulgarie i-a în calcul activarea articolului 4 al NATO, care prevede consultări între aliați, dar și posibile modificări a posturii defensive. Și Ministrul Apărării, Radu Miruță, a avut o discuție cu omologul său bulgar și au concis că incidentele din Marea Neagră ne obligă să acționăm, nu să așteptăm.

"Marea Neagră are nevoie de un comandament militar comun al statelor NATO riverane, iar pentru asta trebuie să facem pași.

I-am propus ministrului Apărării din Bulgaria, cu care am avut o discuție telefonică după incidentele din Marea Neagră, semnarea unei scrisori comune adresate conducerii NATO, prin care să susținem poziția celor două țări privind înființarea unui astfel de comandament, cu rotație intre toate țările riverane atât în ceea ce privește locația, cât și conducerea acestuia.

România este pregătită să preia conducerea comandamentului și să găzduiască structura pe litoralul românesc al Mării Negre începând din 2028. Până atunci, acceptăm ca acesta să își desfășoare activitatea pe litoralul turcesc al Mării Negre, cu participarea ofițerilor români și bulgari.

Incidentele din Marea Neagră - drone, nave scufundate și mine marine - ne obligă să acționăm, nu să așteptăm. România este determinată să își protejeze interesele de securitate și economice în Marea Neagră, cu respectarea deplină a dreptului internațional.

Atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii ucrainene au generat riscuri colaterale de securitate pentru autoritățile și populațiile țărilor noastre și par să urmărească testarea capacității de reacție la nivel național și aliat. Evoluțiile recente confirmă că incidentele cu drone în spațiul aerian și în domeniul maritim nu mai pot fi tratate ca probleme naționale izolate", a transmis Miruță pe Facebook.

Reacția MAE

Ministerul Afacerilor Externe anunță că menține legătura permanentă cu instituțiile și autoritățile naționale competente încă de la primirea primei alerte privind incidentul. Reprezentanții Ministerului urmăresc evoluția situației și așteaptă rezultatele verificărilor desfășurate de autoritățile abilitate pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-au produs evenimentele. Ministerul de Externe precizează că este pregătit să informeze partenerii internaționali și subliniază importanța clarificării tuturor detaliilor înainte de a trage concluzii.