După negocierile pentru formarea noului guvern, urmează o provocare majoră: facturile românilor din această iarnă. Temperaturile au scăzut, iar mulţi au pornit deja centralele termice. Autorităţile dau asigurări că vom fi protejaţi de scumpiri şi că nu vom plăti mai mult decât anul trecut. Furnizorii avertizează, însă, ar putea fi liniştea dinaintea furtunii. Şi asta pentru că dacă schema de sprijin nu va fi prelungită, facturile la gaze s-ar putea dubla din primăvară.

Pentru 4 milioane de familii, începe sezonul în care încălzirea locuinței pune tot mai multă presiune pe bugetul familiei. Mai ales că, în ultimele săptămâni, mulți au primit de la furnizori oferte la gaze cu prețuri mai mari.

Acum, plătim pe kilowat în jur de 30 de bani, însă, dacă va fi o iarnă grea, preţul ar putea creşte la 34 de bani. Deși octombrie a adus deja temperaturi scăzute, meteorologii nu estimează, deocamdată, o iarnă neobișnuit de geroasă.

"Valorile de temperatură la nivel naţional s-ar situa peste cele obişnuite perioadei respective. Din debutul săptămânii viitoare vom vedea o creştere uşoară a valorilor de temperatură, astfel încât acestea se vor situa în jurul celor obişnuite perioadei", a transmis Raul Ilea, meteorolog ANM.

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"Ele (n.r. prețurile) rămân stabile, există un preţ reglementat, există o plafonare a adaosului, singura mică diferenţă, nesemnificativă, este în funcţie de regiunea ţării în care se află acel consumator şi de tarifele de distribuţie", a declarat Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

Cum putem reduce facturile

O metodă simplă de a reduce factura la gaze este să scădem temperatura din locuință cu un singur grad. Asta poate reduce consumul pentru încălzire cu aproximativ 5-7%. Contează și să nu lăsăm centrala să încălzească inutil camerele pe care nu le folosim.​

Depozitele pline nu înseamnă și gaze ieftine. Pe piață, gazele se vând acum de aproape patru ori mai scump decât prețul stabilit prin lege pentru consumul populației. "Orice moleculă de gaz care ajunge în piața europeană de energie este foarte căutată. Și sunt prețuri ridicate. Orice fel de cerere mai ridicată duce la creșteri de preț", a declarat Corina Murafa, expert în energie.

Din primăvară, când expiră schema de sprijin, scumpirile ar putea ajunge și în facturile românilor. Marii furnizori avertizează că acestea s-ar putea dubla.