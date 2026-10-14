Locul din România unde s-au resimțit -10 grade în această dimineață

Miercuri dimineață, temperaturile au coborât sub 0 grade în mai multe zone ale țării. Cel mai frig a fost la Vârful Omu, unde termometrele au indicat -7 grade Celsius, iar temperatura resimțită a ajuns la -10 grade. Schimbarea vine după ce duminică, în sudul țării, s-au înregistrat temperaturi de până la 31 de grade.

Frigul s-a simțit în mai multe localități. La Târgu Lăpuș și Toplița s-au înregistrat -2 grade Celsius, în timp ce la Satu Mare, Dej, Joseni și Întorsura Buzăului au fost -1 grad. La Miercurea Ciuc și Sighetu Marmației, temperatura a coborât până la 0 grade.

La munte, valorile au fost și mai scăzute. La stația meteo Călimani s-au înregistrat -6 grade, pe Ceahlău au fost -5 grade, iar la Stâna de Vale, -4 grade Celsius.

Cum va fi vremea astăzi

Vremea se menține rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi sub mediile normale pentru această perioadă. Maximele vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Oltenia.

Articolul continuă după reclamă

Ploile își vor face apariția local în Oltenia și, posibil, în Muntenia și Dobrogea. Spre sfârșitul nopții, sunt posibile precipitații și în Moldova. La altitudini mari, la munte, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va avea intensificări în sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, unde rafalele pot ajunge la 50 - 70 km/h. La munte, în special în zonele înalte ale Carpaților Meridionali și de Curbură și în Munții Banatului, vântul poate sufla cu până la 80 km/h.

Temperaturile minime vor coborî până la -2 grade în unele zone, iar în depresiunile Carpaților Orientali pot ajunge la -4 grade Celsius. Dimineața și noaptea, izolat, se poate forma ceață și brumă.