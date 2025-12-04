LOTO 6/49 joi 4 decembrie 2024. Numerele câştigătoare de azi

Joi, 4 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 30 noiembrie, Loteria Română a acordat 29.551 de câştiguri în valoare totală de peste 2,26 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,91 milioane de lei (peste 768.700 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,22 milioane de lei (peste 830.500 de euro).

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 41,05 milioane de lei (peste 8,06 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 631.400 de lei (peste 124.000 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 329.700 de lei (peste 64.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 780.500 de lei (peste 153.300 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 90.600 de lei (peste 17.700 de euro).

