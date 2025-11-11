Câștigătorul celui de-al doilea cel mai mare premiu din istoria Loteriei Române este un inginer de 30 de ani din Arad. Tânărul a transmis și un mesaj după ce și-a ridicat banii. După plata taxelor acesta a va mai rămâne cu aproximativ 5.80 milioane euro.

Cine este românul care a câștigat marele premiu la Loto. Mesajul transmis după ce a ridicat banii - Shutterstock

"Vreau ca toată lumea să învețe de la mine, că lucrurile, indiferent de natura lor, se pot întâmpla. Și ele nu se întâmplă decât atunci când ți le dorești. Loteria Română mi-a demonstrat că această teorie este corectă. Continuați să visați", este mesajul tânărului care a câștigat marele premiu la Loto 6/49.

Tânărul este din Arad, are 30 de ani și este de profesie inginer. Acesta a mărturisit că este jucător ocazional la loto de mai mulți ani, dar, de un an, joacă constant doar online, pe platforma Loteriei Române, unde de altfela și câștigat cu un bilet de 12 lei. Arădeanul a dezvăluit chiar că numerele care i-au purtat noroc au fost alese la întâmplare și că va continua să joace la jocurile preferate.

Cu câți bani va rămâne după plata impozitelor

Articolul continuă după reclamă

În România, impozitarea câştigurilor provenite din jocuri de noroc este reglementată de Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal. Aceasta prevede că veniturile din jocuri de noroc se impozitează prin reţinere la sursă. Există trei praguri de impozitare: 4% pentru câştigurile până în 10.000 lei, 400 lei + 20% pentru cele cuprinse între 10.000 şi 66.750 lei, respectiv 11.750 lei + 40% pentru ce depăşeşte 66.750 lei.

În cazul câştigătorului marelui premiu din data de 9 noiembrie, suma brută câştigată este de 49.150.000 RON. După plata taxelor, suma care îi va rămâne "în mână" va fi de 29.504.000 lei, adică 5.85 milioane euro.

