Rezultate LOTO 6/49, joi 13 noiembrie 2025. Numerele extrase la tragerile loto de azi

Joi, 13 noiembrie, vor avea loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la cele duminică, 9 noiembrie, când a fost câștigat al doilea cel mai mare premiu din istoria Loteriei Române, în valoare de peste 9 milioane de euro.

În urma câștigării premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 9.11.2025, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I cu 200.000 de lei pentru tragerea din data de 13.11.2025.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4 milioane de lei (peste 787.100 de euro). La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 38,13 milioane de lei (peste 7,49 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 110.200 de lei (peste 21.600 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 224.500 de lei (peste 44.100 de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 41.400 de lei. La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 52.000 de lei.

Rezultate LOTO 6/49. Ultimele numere câştigătoare

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 23, 5, 15, 37, 34 + 17

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 9 1 6 5 4 6

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 3 7 0 6 1 0

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 6 8 4 9 5 2 6

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 1, 27, 12, 22, 25, 5

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 32, 19, 5, 10, 34, 23

Premiul Loto din 9 noiembrie, câștigat de un arădean

Câștigătorul celui de-al doilea cel mai mare premiu din istoria Loteriei Române este un inginer de 30 de ani din Arad. Tânărul a transmis și un mesaj după ce și-a ridicat banii. După plata taxelor acesta a va mai rămâne cu aproximativ 5.80 milioane euro.

În România, impozitarea câştigurilor provenite din jocuri de noroc este reglementată de Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal. Aceasta prevede că veniturile din jocuri de noroc se impozitează prin reţinere la sursă. Există trei praguri de impozitare: 4% pentru câştigurile până în 10.000 lei, 400 lei + 20% pentru cele cuprinse între 10.000 şi 66.750 lei, respectiv 11.750 lei + 40% pentru ce depăşeşte 66.750 lei.

În cazul câştigătorului marelui premiu din data de 9 noiembrie, suma brută câştigată este de 49.150.000 RON. După plata taxelor, suma care îi va rămâne "în mână" va fi de 29.504.000 lei, adică 5.85 milioane euro.

