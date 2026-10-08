LOTO 6/49 joi 8 octombrie 2026. Numerele câștigătoare de azi

Joi, 8 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 4 octombrie, Loteria Română a acordat peste 29.400 de câştiguri în valoare totală de peste 6,04 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 12,84 milioane de lei (peste 2,4 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,28 milioane de lei (peste 427.100 de euro).

La Joker, la categoria a I, se înregistrează un report în valoare de peste 8,77 milioane de lei (peste 1,64 milioane de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 148.800 de lei (peste 27.800 de euro).

Loto 6 din 49. Numerele câştigătoare de azi

Numere câştigătoare la Joker:

Numere câştigătoare la Noroc Plus:

Numere câştigătoare la Super Noroc:

Numere câştigătoare la Noroc:

Numere câştigătoare la Loto 5 din 40:

Numere câştigătoare la Loto 6 din 49:

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La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,2 milioane de lei (peste 412.000 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 466.800 de lei (peste 87.300 de euro).

La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 86.046 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro. De asemenea, la tragerea Noroc s-a câştigat premiul de categoria N-3 în valoare de 3.279.807,66 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o staţie de plată parteneră.

La tragerea Joker s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 365.367,95 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro. La tragerea Loto 5/40 la categoria a II-a s-a înregistrat un câştig în valoare de 125.669 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicaţia mobilă Amparcat.ro.

Loto 6 din 49. Ultimele numere câştigătoare