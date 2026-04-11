Veniți de luați lumină! Chemarea care unește lumea creștină s-a auzit cu doar câteva ore în urmă la Ierusalim. Lumina Sfântă a fost împărțită credincioșilor adunați în Biserica Sfântului Mormânt. De la Ierusalim, candela cu Lumina Sfântă a pornit către toate colțurile lumii creștin-ortodoxe. Lumina Sfântă a ajuns și în București, de unde va pleca spre restul țării. La miezul nopții, și noi o vom aduce în casele noastre.

A fost un zbor care a întârziat aproximativ o oră, dar era cumva de așteptat, având în vedere condițiile speciale. Lumina a ajuns după un drum care anul acesta a stat până în ultima clipă sub semnul întrebării.

În plin conflict în Orientul Mijlociu, mulți se temeau că tradiția începută în 2009 nu va mai putea fi continuată și în acest an, dar iată totuși că Părintele Arhimandrit Ioan Meiu, Superiorul Așezămintelor Patriarhiei Române la locurile sfinte, a reușit să aducă flacăra de la Ierusalim cu această cursă specială pe un culoar aerian aprobat de autoritățile israeliene.

La Otopeni, Lumina nu va rămâne mult timp, va fi o mică slujbă, iar apoi reprezentanții tuturor episcopiilor și arhiepiscopiilor din țară vor pleca de aici, reprezentanții vor pleca de aici, fiecare cu propria candelă sau cu o lampă specială.

Cum va ajunge Lumina Sfântă în toate colţurile ţării

Apoi flacăra pleacă mai departe spre toate colțurile țării, astfel încât să ajungă în biserici înainte de slujba de Înviere. Lumina a fost adusă de la Ierusalim într-o candelă metalică specială, protejată cu sticlă și transportată permanent aprinsă, inclusiv în avion. Candela este dusă de aici la Catedrala Patriarhală din București, unde Patriarhul Daniel o va primi oficial și o va oferi mai departe credincioșilor și preoților din capitală.

Pentru eparhiile apropiate de București, delegații pleacă direct cu mașina. Cei veniți din zone mai îndepărtate, din Moldova, Transilvania, Banat sau Maramureș, folosesc de regulă curse aeriene. În unele cazuri, delegațiile sunt preluate chiar de pe aeroport și escortate cu mașini de jandarmerie sau de cei de la rutieră, mai departe către zonele apropiate de București.

Însemnătatea momentului depășește însă partea logistică. Pentru credincioși, Sfânta Lumină este simbolul Învierii lui Hristos, al speranței și al biruinței vieții asupra morții. Iar faptul că a ajuns și în acest an, în ciuda războiului și a restricțiilor din Israel, face ca momentul să fie perceput cu atât mai puternic.

