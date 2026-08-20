Tot mai mulţi adolescenţi vor să câştige propriii bani înainte de 18 ani. Numărul tinerilor care au aplicat pentru un loc de muncă a crescut cu 25% faţă de anul trecut, iar mulţi sar peste CV şi platformele de recrutare şi îi contactează direct pe angajatori, inclusiv pe WhatsApp.

Cristi are 17 ani, vârsta la care alți adolescenți se gândesc la distracţie. El, însă, îţi câştigă banii singur. Vara, închiriază un scuter și devine livrator.

"Vreau să fiu independent să nu mai cer bani de la părinți, să tot stau să mă rog: da mi și mie bani. Vreau să-mi cumpăr un scuter, să strâng bani. E mai mult part time, nu este full time, când o să încep școala o să fie mai rar", spune Cristi, livrator.

Angajarea de la vârste fragede este, pentru tot mai mulți, primul pas către independență.

Articolul continuă după reclamă

"Dorința de a mă descurcă singură, de a dovedi că pot să fac asta de una singură, să nu mai depind de părinți".

"Dacă am banii mei pot să-mi cumpăr ce-mi doresc", spun tinerii.

Psihologii spun că direcţia în care se îndreaptă noua generaţie este extrem de bună şi că primul job însemnă prima responsabilitate reală.

"Poate să fie și o bună lecție de educație financiară. Căci astfel identifică și valoarea banului și fac o diferență între nevoi și plăceri. Îi ajută că orientare în carieră. Își identifică punctele forțe și slabe", spune Cristian Grigore, psiholog.

Tinerii schimbă şi modul în care se caută primul job

Pentru unii, CV-ul și platformele clasice de recrutare sunt deja prea complicate. Într-o generație obișnuită să rezolve aproape totul de pe telefon, și primul job se caută tot acolo: un mesaj pe WhatsApp, un apel sau chiar o înregistrare vocală pot fi, pentru unii adolescenți, noul CV. Adolescenții pot fi angajați legal, dar cu reguli clare.

Și adolescenții cu vârste până în 16 ani se pot angaja, doar cu acordul părinților și al tutorelui legal. Cei care au 16 ani împliniți pot să facă acest lucru pe cont propriu. Angajatorul trebuie să țină cont de câteva lucruri: un minor nu poate lucra mai mult de 6 ore pe zi că normă întreabă și cel mult 30 de ore pe săptămână. Nu au voie să facă ore suplimentare sau tură ne noapte.

Interesul pentru un loc de muncă este tot mai crescut

În luna mai, numărul aplicațiilor venite de la tinerii cu vârste între 16 și 18 ani a fost cu 45% mai mare decât în aprilie. În anumite industrii, lunile de vară pot aduce creșteri de până la 70% ale candidaturilor, potrivit datelor unei platforme de recrutare. Retailul, restaurantele, turismul și industria alimentară sunt printre domeniile în care adolescenții își găsesc cel mai des un loc de muncă.