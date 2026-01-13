Impozite cât preţul unei maşini second hand. Nu doar românii cu venituri mici sunt afectaţi de majorările de dări din acest an. Luxul este taxat mai tare. Proprietăţile spaţioase, mai scumpe de jumătate de milion de euro, au impozite mai mari şi de 15 ori faţă de anul trecut. Guvernul a majorat impozitul pe lux, o taxă specială aplicată şi în cazul maşinilor scumpe, pentru a strânge mai mulţi bani la bugetul de stat.

Taxa pe lux, adică impozitul special introdus de Guvern în urmă cu doi ani, pentru cei cu proprietăţi de mare valoare, maşini sau imobile, a crescut de trei ori în 2026.

"Ca să ajungi să plăteşti impozitul ăsta trebuia să ai o locuinţă, vilă sau apartament mai mare de 650 de metri pătraţi. Anul acesta, datorită faptului că a crescut valoarea impozabilă la 2.677 - ca să ajungi să plăteşti impozitul ăsta, suprafaţa scade la 360 de metri pătraţi", a explicat Gabriel Biriş specialist în fiscalitate.

Suntem într-una dintre cele mai scumpe zone din Capitală, pe strada Paris, unde aproape toată lumea plăteşte aşa-zisa taxă pe lux. Spre exemplu, pentru o proprietate de 800 de metri pătraţi acest impozit era anul trecut puţin peste 1.800 de lei. Anul acesta acelaşi proprietar plăteşte de peste 15 ori mai mult.

Impozitul pe lux la proprietăţile imobiliare se calculează conform valorii impozabile stabilită de direcţia de taxe şi impozite şi nu conform valorii de piaţă a bunului, la fel ca în cazul autoturismelor.

"Aceste tipuri de proprietăţi care au peste 360 de metri pătraţi sunt extrem de nişate, astfel că le regăsim în zona Sectorului 1, de cele mai multe ori în zona Primăverii, Aviatorilor, Kiseleff, în Dorobanţi. De altfel, şi în zona Floreasca există trei tipuri de astfel de proprietăţi, de penthouse-uri, care au suprafaţă generoasă. Iar apoi regăsim vilele din Erou Iancu Nicolae", a explicat Nicoleta Manea, specialistă în imobiliare de lux.

Proprietarii de vile luxoase au obligaţia să plătească această taxă până pe 30 septembrie. Cei care deţin maşini scumpe, inclusiv pe firmă, au termen până la finalul anului. Specialiştii spun că Guvernul nu va face mare economie la buget de pe urma acestei taxe.

"Filosofia asta cu... dom`le, bogaţii sunt răi, trebuie să luăm de la bogaţi şi să dăm la săraci - asta ne ţine în mizeria de acum. Că d-aia sunt atâţia săraci, că n-avem suficienţi bogaţi. Care să tragă după ei ţara. Vorbesc de oamenii care au creat ceva în viaţa lor şi care şi-au plătit impozitele şi nu vor să plece din România", a opinat Gabriel Biriş, specialist în fiscalitate.

Mai ales că, pe nişa de lux, cererea pentru spaţii generoase este în creştere.

"Apartamentele clasice de patru camere care se construiau în trecut erau undeva între 130 - mult spus 150 de metri pătraţi. Există cerere şi dezvoltatorii au tendinţa de a construi imobile - în zonele în care le permit", a explicat Nicoleta Manea, specialistă în imobiliare de lux.

La autoturismele de lux taxa se aplică peste plafonul de 375.000 de lei, adică 73.000 de euro.

