Coadă cât vezi cu ochii... 13 ore de așteptare! Un preț pe care îl plătesc împăcați toți pelerinii care ajung să se închine la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. 65.000 dintre ei au atins deja racla. Iar alte 10.000 de persoane așteaptă în continuare. Și vor aștepta toată noaptea.

Pelerini: Vai de mine și de mine. Cam cât ar dura? 12 ore?

Jandarm: Mai mult. Mai mult de 12 ore durează rândul.

Pelerini: Doamne ajută! Pentru asta am venit.

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Acest grup de pelerini din Brăila a ajuns azi la Iași. Oamenii au aflat că vor avea de așteptat cel puțin 12 ore până când vor ajunge să se închine la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Credința însă i-a făcut să treacă peste toate obstacolele.

Credincioasă: Ne înzestrăm cu răbdare, cu bunul Dumnezeu și vom ajunge.

Reporter: Adică mâine veți ajunge.

Credincioasă: Nicio problemă. Mâine suntem în weekend, luni la muncă.

Reporter: Vă așteptați să găsiți așa de mare rândul?

Pelerin: Nu, nu mă așteptam. Trebuie să am răbdare, că am încredere că Sfânta Parascheva va face totul ca să fie bine.

65.000 de pelerini au trecut pe la raclă

De altfel, timpul petrecut la rând nu este pierdut, ci un bun prilej pentru rugăciune.

Până în prezent, pe la raclă au trecut peste 65 de mii de pelerini, iar alți zeci de mii așteaptă în continuare la rând. Autoritățile vorbesc chiar de un record, pentru a treia zi de pelerinaj.

"Cred că este cel mai lung rând pe care l-am avut vreodată la Sfânta Parascheva. După calculele noastre, a depășit bine distanța de 5 kilometri", spune Adrian Mătăsaru (Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău).

Pentru a-i asista pe pelerini, efectivele au fost suplimentate. Și voluntarii trec permanent printre oameni și le oferă un ceai și o vorbă bună.

Pentru ce se roagă pelerinii la Sfânta Cuvioasă Parascheva

De la an la an, tot mai mulți pelerini vin să se închine la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Ei se roagă pentru sănătate, familie și pace.

"Se cuvine să subliniem frumusețea pelerinajului care vine nu de la numărul mare al pelerinilor, ci la felul în care aceștia se așează cu răbdare, cu credință, evlavie, cu bună-credință la rândul de închinare", spune preotul Lucian Apopei.

"Am stat la rând, mă dor picioarele, dar s-a meritat. Am ruga-o pentru copii, pentru liniște, pentru pace, pentru casă, pentru sănătatea noastră."

"A fost lung, dar frumos. Pentru sănătate, pentru sporul casei și pace în lume, că asta e cel mai important", spun credincioșii.

Autoritățile se așteaptă ca peste 300.000 de oameni să treacă pe la racla Sfintei în zilele următoare. Pelerinajul de la Iași se încheie oficial pe 15 octombrie.