Bucureștiul începe anul cu furturi şi tâlhării pe bandă rulantă. Pe stradă, în scări de bloc sau în supermarketuri, hoții lovesc rapid şi dispar cu bunuri pe care le vând sau le amanetează imediat. Poliţia a înregistrat zeci de cazuri doar în primele trei săptămâni din ianuarie.

de Ana Grigore

la 24.01.2026 , 20:00

Un bărbat a fost reţinut de poliţiştii Capitalei după ce a tâlhărit o femeie de 68 de ani, într-o scară de bloc din Sectorul 5. Individul i-a smuls cerceii de aur din urechi, apoi a împins-o pe scări, ca să poată fugi. Bijuteriile au fost găsite ulterior într-o casă de amanet.

Un alt individ a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce fura cinci telefoane mobile dintr-un supermarket. Iar în al treilea caz, un suspect a fost prins după ce a luat mai multe bunuri din boxa unui bloc.

Telefoanele mobile şi bijuteriile sunt furate cel mai des. Hoţii le vând repede, iar poliţiştii le iau mai greu urma. În unele cazuri, angajaţii de la casele de amanet nu cer acte de provenienţă pentru obiectele de valoare ci plătesc pe loc.

Administratorii caselor de amanet spun că în ultima perioadă tot mai mulţi clienţi aduc bunuri.

"Toată lumea trebuie să prezinte actul de identitate, se întocmeşte contract, semnat. Vitrinele sunt pline cu marfă. Primim absolut orice în amanet, de la electronice, aur, electrocasnice, tablete, inclusiv articole vestimentare", a declarat Robert Măiţă, managerul unei case de amanet.

Datele Poliției arată că cele mai multe furturi sunt înregistrate în sectoarele aglomerate ale Capitalei, în special în 4, 5 şi 6. Printre cartierele unde se raportează frecvent astfel de fapte se numără Rahova, Ferentari, Militari şi Pantelimon.

"Mi s-au furat multe telefoane. Cu poliţia nu am făcut nimic. Am grijă, mi le bag în buzunar, închid buzunarul, geanta. Telefonul îl ţin cât mai aproape", a spus un păgubit.

"În cazul în care sunteţi victima unei fapte de natură penală, este important să vă îndepărtaţi imediat din zona de pericol şi să apelaţi de urgenţă 112. Dacă există martori, încercaţi să obţineţi date de contact", recomandă Cătălin Toma, purtător de cuvânt Poliţia Capitalei.

Deşi numărul tâlhăriilor este, per total, în scădere de la un an la altul, luna ianuarie rămâne una dintre cele mai problematice. Anul trecut au fost înregistrate 480 de astfel de fapte şi doar o parte dintre autori au fost prinşi.

