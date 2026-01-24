Antena Meniu Search
Video Femeie sechestrată de fostul iubit într-un apartament din Capitală. Trupele speciale au intervenit în forţă

Intervenţie în forţă a poliţiştilor din Capitală, după ce un bărbat şi-a sechestrat fosta iubită sub ameninţarea cuţitului. În casă se afla şi copilul acesteia în vârstă de un an.

de Redactia Observator

la 24.01.2026 , 19:02
Poliţiştii au intervenit după ce o femeie a sunat la 112 şi a spus că prietena sa este ținută cu forța în locuință și amenințată cu un cuțit de către fostul iubit.

La sosirea forțelor de ordine, victima a comunicat prin ușă că se află în siguranță și nu dorește intervenția Poliției. Verificările ulterioare au arătat că împotriva bărbatului fusese emis un ordin de protecție, însă fără monitorizare electronică.

Negociatori ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) s-au deplasat la locuința în care se afla și copilul femeii, în vârstă de un an. Femeia a comunicat la intervale scurte cu negociatorii, amenințând că se va arunca de la etaj dacă Poliția va interveni.

După mai multe încercări de dialog, polițiștii SAS au pătruns cu forţa în imobil și l-au imobilizat pe bărbat.

Autoritățile au precizat că femeia și copilul se află în afara oricărui pericol, fiind preluați în siguranță după finalizarea intervenției.

