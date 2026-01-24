Antena Meniu Search
Românii au sărbătorit astăzi Mica Unire şi au încins hore în vârf de munte sau în apa rece a mării. Sărbătoarea nu a fost lipsită de tensiuni. Preşedintele Nicuşor Dan a fost huiduit la Focşani şi la Iaşi, acolo unde a participat la ceremonii. Şeful statului le-a transmis contestatarilor săi că gestul lor e democratic, dar că nu ar trebui să huduie pe imnul naţional. 

de Redactia Observator

la 24.01.2026 , 19:37

Preşedintele României a început turul de ziua Principatelor Române la Focşani, acolo unde a fost întâmpinat cu huiduilei, dar şi cu aplauze. Nicuşor Dan a avut un mesaj pentru contestatarii săi.

"La mulți, dragi focșăneni, care huiduiți autoritățile publice! Este un drept pe care l-ați câștigat, este un drept pe care niște oameni au murit, pentru ca orice cetățean din țara asta să aibă dreptul să huiduie o autoritate publică. Însă acest drept vine și cu o responsabilitate, și responsabilitatea este: uitați-vă la cine sunt oamenii în care vă puneți speranțele!", spune Nicușor Dan, președintele României.

La finalul ceremoniei, şeful Statului s-a prins în hora Unirii.

"Bună ziua! Să trăiţi!", este salutat Nicuşor Dan de reprezentanţii armatei

Şi la Iaşi şeful statului a fost întâmpinat cu huiduili de susţinătorii opoziţiei.

"Vă rog, în spiritul acelei românii în care vrem să trăim cu toţii, vă rog să nu mai huiduiţi în timpul imnului naţional şi pe ceremonii de comemorare a eroilor.", precizează Nicuşor Dan

"Haos cu anumiţi cetăţeni, ce să le facem. Huiduielile, nu am auzit altceva.", spune un cetăţean

Trei mii de oameni au dat mână cu mână în Piaţa Unirii din Iaşi. Şi aici preşedintele s-a prins în horă.

"În fiecare an, pe 24 ianuarie avem plăcerea să ajungem în jurul statuii lui Alexandru Ioan Cuza.", spune un cetăţean

Reporter: Aşteptaţi ora Unirii?

Cetăţean: Da, cu drag aştept.

Anul acesta a lipsit fasolea cu ciolan. S-a oferit gratis doar ceai.

Şeful Guvernului a rămas la Bucureşti de Mica Unire. Ilie Bolojan a depus o coroană de flori la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza de pe Aleea Dealul Patriarhiei. La evenimentul din Capitală mai mulţi miniştri s-au prins în horă, dar fără premier.

Oamenii s-au bucurat de sărbătoare în toată ţara. În Neamţ, pe pârtia de la Durău, turiştii au făcut o horă impresionantă.

Şi la Straja turiştii au fluturat steagurile României. 

"În fiecare an la Straja serbăm unirea principatelor române. Am fost la apres sky unde ne-am adunat zeci sau sute de persoane să dansăm împreună.", explică Marius Fodoran, instructor ski Straja.

La mare, mai mulţi curajoşi au făcut hora direct în apa rece ca gheaţa. În Tulcea, sute de oameni s-au prins intr-un lanţ uman ca să marcheze ziua.

Sunt 167 de ani de când Moldova şi Ţara Românească s-au unit sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza.

