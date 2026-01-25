Descoperire şocantă, ieri, în judeţul Vaslui! Un bărbat de 52 de ani, dispărut de patru zile, a fost găsit mort într-o râpă.

Acesta a fost văzut ultima oară la magazinul din sat. Iniţial familia a încercat să-l caute de una singură, astfel nu a anunţat poliţia, deoarece spera că bărbatul doar a plecat din localitate.

Însă, după ce timp de două zile căutările apropiaţilor au fost sortite eșecului, ieri, unul dintre nepoţi a făcut descoperirea macabră când a trecut printr-o râpă din apropierea şcolii.

Acesta a anunţat poliţiştii care au ajuns imediat la faţa locului. Agenţii au deschis acum un dosar penal pentru ucidere din culpă şi urmează să stabilească împrejurările exacte în care a murit bărbatul.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Crezi că șoferii respectă mai bine regulile când știu că sunt supravegheați? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰