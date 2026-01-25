Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Vasluian dispărut de patru zile, descoperit mort într-o râpă de unul dintre nepoţi

Descoperire şocantă, ieri, în judeţul Vaslui! Un bărbat de 52 de ani, dispărut de patru zile, a fost găsit mort într-o râpă. 

de Redactia Observator

la 25.01.2026 , 08:51

Acesta a fost văzut ultima oară la magazinul din sat. Iniţial familia a încercat să-l caute de una singură, astfel nu a anunţat poliţia, deoarece spera că bărbatul doar a plecat din localitate.

Însă, după ce timp de două zile căutările apropiaţilor au fost sortite eșecului, ieri, unul dintre nepoţi a făcut descoperirea macabră când a trecut printr-o râpă din apropierea şcolii.

Acesta a anunţat poliţiştii care au ajuns imediat la faţa locului. Agenţii au deschis acum un dosar penal pentru ucidere din culpă şi urmează să stabilească împrejurările exacte în care a murit bărbatul.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

mort rapa disparut vaslui ancheta
Înapoi la Homepage
Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro
Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
Ce a apărut pe contul mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde. Mii de oameni au reacționat
Ce a apărut pe contul mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde. Mii de oameni au reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Crezi că șoferii respectă mai bine regulile când știu că sunt supravegheați?
Observator » Evenimente » Vasluian dispărut de patru zile, descoperit mort într-o râpă de unul dintre nepoţi