Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Weekend plin pe pârtii. Unde s-a stat cel mai mult la coadă la gondolă

Este weekend, iar pârtiile s-au umplut din nou de turiști. Vremea e numai bună pentru sporturi de iarnă. La Poiana Braşov, sute de turişti au stat la cozi uriaşe ca să urce cu gondola înainte să pună schiurile în picioare. 

de Angela Bertea

la 25.01.2026 , 07:29

Turiștii ajunși în Poiana Brașov au avut nevoie de multă răbdare.  Au stat la coadă circa 30 de minute pentru a urca spre vârful muntelui.

"E lumea cam suparată din cauza aglomeraţiei. Că trebuie să aştepte vreo jumătate de oră.", spune un turist

"Foate mare inconvenientul şi este prea mică staţiunea pentru câţi oameni ar vrea să vină. Îţi vine să pleci acasă.", adaugă alt turist

Articolul continuă după reclamă

Şi în Neamţ turiştii au profitat de vremea frumoasă şi s-au distrat pe pârtie.

La baza pârtiei este amenajată o zonă de agrement unde copiii se pot distra, în pauzele de săniuş sau de schi.

"Mi-a intrat numai zăpadă în ochi. E important pentru ăştia mici. Abia am venit cu sania să ne dăm şi după aceea ducem băiatul la trambuline.", spune un părinte. 

"E prima dată când venim aici la Durău, în sezonul de iarnă. Pârtia e perfectă şi ne distrăm.", spune un alt părinte

Cei care nu au fost pregătiţi cu un echipament complet de schi, au putut închiria de la baza pârtiei. Tot de acolo se cumpără cartele pentru diferite activităţi.

"Preţurile sunt de 50 de lei pe 4 ore şi 70 de lei pe toată ziua. Avem şi alternativa de săniuş sau topogane pentru copiii mici. O cartelă este undeva la 110 lei.", spune Bogdan Simionicăreprezentant centru schi

Chiar dacă distracția este la ea acasă, turiştii trebuie să ţină cont de câteva recomandări.

"Trebuie să fim atenţi la multe, multe lucruri, mai ales că este destul de aglomerat. Este un sezon de schi aglomerat. Trebuie să dai prioritate faţă de cel din faţă, trebuie să ai grijă la începători, să fereşti copiii.", explică Raul Papalicef, șef Salvamont Neamț.

Gradul de ocupare la pensiuni şi hoteluri în zonă depăşeşte 70 la sută.

"O cameră dublă începe de la 400 de lei cu mic dejun inclus.", spune Antia Serghie, administrator pensiune.

Sute de turiști au ajuns în acest weekend şi pe domeniul schiabil Şureanu.

"Îmi place mult, pentru că e multă zăpadţă. Dacă vii dimineaţa pe la ora 10:00 e superb.", spune un copil

"Zăpada şi pârtiile sunt, cred că anul ăsta au fost cele mai bine pregătite, faţă de alţi ani. A ajutat mult frigul ăsta.", spune un băiat

Administratorii pârtiilor spun că stratul de zăpadă bătătorită măsoară între 80 şi 100 de cm.

Angela Bertea
Angela Bertea Like

Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin.

partie ski poiana brasov
Înapoi la Homepage
Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine”
Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. &#8220;Mi-e și rușine&#8221;
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
Ce a apărut pe contul mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde. Mii de oameni au reacționat
Ce a apărut pe contul mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde. Mii de oameni au reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB?
Observator » Evenimente » Weekend plin pe pârtii. Unde s-a stat cel mai mult la coadă la gondolă