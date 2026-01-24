Este weekend, iar pârtiile s-au umplut din nou de turiști. Vremea e numai bună pentru sporturi de iarnă. La Poiana Braşov, sute de turişti au stat la cozi uriaşe ca să urce cu gondola înainte să pună schiurile în picioare.

Turiștii ajunși în Poiana Brașov au avut nevoie de multă răbdare. Au stat la coadă circa 30 de minute pentru a urca spre vârful muntelui.

"E lumea cam suparată din cauza aglomeraţiei. Că trebuie să aştepte vreo jumătate de oră.", spune un turist.

"Foate mare inconvenientul şi este prea mică staţiunea pentru câţi oameni ar vrea să vină. Îţi vine să pleci acasă.", adaugă alt turist.

Articolul continuă după reclamă

Şi în Neamţ turiştii au profitat de vremea frumoasă şi s-au distrat pe pârtie.

La baza pârtiei este amenajată o zonă de agrement unde copiii se pot distra, în pauzele de săniuş sau de schi.

"Mi-a intrat numai zăpadă în ochi. E important pentru ăştia mici. Abia am venit cu sania să ne dăm şi după aceea ducem băiatul la trambuline.", spune un părinte.

"E prima dată când venim aici la Durău, în sezonul de iarnă. Pârtia e perfectă şi ne distrăm.", spune un alt părinte.

Cei care nu au fost pregătiţi cu un echipament complet de schi, au putut închiria de la baza pârtiei. Tot de acolo se cumpără cartele pentru diferite activităţi.

"Preţurile sunt de 50 de lei pe 4 ore şi 70 de lei pe toată ziua. Avem şi alternativa de săniuş sau topogane pentru copiii mici. O cartelă este undeva la 110 lei.", spune Bogdan Simionică, reprezentant centru schi.

Chiar dacă distracția este la ea acasă, turiştii trebuie să ţină cont de câteva recomandări.

"Trebuie să fim atenţi la multe, multe lucruri, mai ales că este destul de aglomerat. Este un sezon de schi aglomerat. Trebuie să dai prioritate faţă de cel din faţă, trebuie să ai grijă la începători, să fereşti copiii.", explică Raul Papalicef, șef Salvamont Neamț.

Gradul de ocupare la pensiuni şi hoteluri în zonă depăşeşte 70 la sută.

"O cameră dublă începe de la 400 de lei cu mic dejun inclus.", spune Antia Serghie, administrator pensiune.

Sute de turiști au ajuns în acest weekend şi pe domeniul schiabil Şureanu.

"Îmi place mult, pentru că e multă zăpadţă. Dacă vii dimineaţa pe la ora 10:00 e superb.", spune un copil.

"Zăpada şi pârtiile sunt, cred că anul ăsta au fost cele mai bine pregătite, faţă de alţi ani. A ajutat mult frigul ăsta.", spune un băiat.

Administratorii pârtiilor spun că stratul de zăpadă bătătorită măsoară între 80 şi 100 de cm.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰