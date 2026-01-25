Incident grav în Capitală! Un bărbat în vârstă de 21 de ani a fost imobilizat de polițiști şi dus la audieri, după ce şi-ar fi agresat fosta concubină, cu care are un copil. Mai mult, pe numele acestuia era emis deja un ordin de protecție.

Bărbatul a fost săltat de mascați aseară dintr-un apartament din Capitală, după ce și-ar fi agresat fosta concubină pe care ar fi ținut-o cu forța și ar fi amenințat-o cu un cuțit.

Poliția a fost sesizată de o prietenă de-ale victimei. La fața locului, polițiștii au încercat să discute cu femeia prin ușa apartamentului, însă aceasta a declarat inițial că este în siguranță și că nu dorește intervenția autorităților, deși pe numele agresorului exista deja un ordin de protecție, dar fără monitorizare electronică.

Situația s-a agravat după ce femeia a amenințat că se aruncă de la etaj dacă polițiștii vor intra în locuință. Mai mult, în apartament se afla și copilul acestora în vârstă de un an.

Ulterior au fost chemați negociatori din cadrul SAS și echipaje ISU, iar în urma intervenției, polițiștii au forțat ușa, l-au imobilizat pe bărbat, iar femeia și copilul au fost găsiți în siguranță. După mai multe ore de audieri, bărbatul în vârstă de 21 de ani a fost reținut pentru 24 de ore.

