Au fost vijelii cu putere de uragan la munte. Pe creste, în Hunedoara, vântul a bătut cu rafale de 180 de kilometri la oră. Iar la Sinaia, zeci de copaci și stâlpi de electricitate au fost doborâți de rafale. Unul dintre arbori s-a prăbușit peste o mașină aflată în mers. Cei trei oameni din autoturism au fost scoși de martori în siguranță. De mâine, vremea rea se extinde în toată țara. Va fi cod portocaliu de vânt puternic în 20 de județe.

Viscolul care a biciuit crestele, la peste 1.800 de metri, s-a transformat în vijelie cu putere de uragan, peste noapte.

Viteze ale vântului la rafală:

176 km/h Țarcu

140 km/h Vf. Omu

100 km/h Sinaia

100 km/h Călimani

100 km/h Bâlea

În Hunedoara au fost rafale de aproape 180 de kilometri la oră. Și în stațiunile de pe Valea Prahovei a bătut vântul cu putere.

"Suntem în centrul stațiunii turistice Sinaia, pe drumul care duce la mănăstire. Suntem aproape și de cazinou. Aici vântul a bătut foarte tare încă de azi-noapte, a culcat la pământ copaci, lămpi de iluminat stradal și inclusiv acest stâlp. Atât de mare a fost forța vântului, încât stâlpul acesta din beton, de 30 - 35 de centimetri diametru a fost culcat la pământ", a spus reporterul Observator Claudiu Loghin.

"A bubuit puternic când au căzut copacii. […] Inconvenientul este că am rămas fără energie electrică. Rămânând fără energie, am rămas și fără căldură" a explicat un localnic.

Unul dintre copaci s-a prăbușit peste o mașină aflată în mers. Cele trei persoane aflate înăuntru au fost scoase tefere de localnici.

Reporter: Dumneavoastră erați în față, în spate? Unde erați?

Localnic: Fiica mea era în față. Și eu în spate. Și nu mai răspundea. Și acolo m-am panicat maxim.

Gondola rămâne închisă în Sinaia, iar turiștii și localnicii sunt sfătuiți să nu iasă din case decât dacă este strict necesar.

Salvamontiştii, apel la oameni să îşi amâne drumeţiile

Și salvamontiștii fac apel la oameni să își amâne drumețiile în zilele următoare, pentru că nu mai pot garanta intervențiile în caz de pericol.

În Vâlcea, zeci de șoferi au rămas blocați la urcarea către Vârful lui Roman. Iar la Rânca utilajele fac cu greu față zăpezii troienite de viscol.

20 de judeţe, sub cod portocaliu de vânt puternic

De mâine, vremea se înrăutățește. 20 de județe sunt sub cod portocaliu de vânt puternic. La munte sunt așteptate rafale de 130 de kilometri la oră.

"De la începutul zilei până mâine noapte, chiar și în zone mai joase din Transilvania și Moldova, mai multe județe din aceste regiuni vor intra și ele în cod portocaliu, cu rafale de 70 - 90 de kilometri la oră", a explicat meteorologul Mihai Timu.

Codul portocaliu rămâne în vigoare până luni. Viscolul va accentua și mai tare senzația de frig, în condițiile în care nopțile vor fi oricum geroase, în special în nordul țării.

