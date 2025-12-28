Au fost vijelii cu putere de uragan la munte. Pe creste, în Hunedoara, vântul a bătut cu rafale de 180 de kilometri pe oră. Iar în Sinaia, zeci de copaci şi stâlpi de electricitate au fost doborâţi de rafale. De astăzi, vremea rea se extinde în toată ţara. Va fi cod portocaliu de vânt puternic în 20 de judeţe.

Codul portocaliu de vreme rea a pus deja stăpânire pe zonele de munte din judeţul Argeş. Pe Transfăgărăşan, în zona Capra, vântul a suflat cu puterea unui uragan, iar salvamontiştii i-au avertizat pe turişti să rămână în pensiuni.

În Hunedoara au fost rafale de aproape 180 de kilometri la oră. Viscolul care a biciuit crestele, la peste 1.800 de metri, s-a transformat în vijelie. Şi în staţiunile de pe Valea Prahovei a bătut vântul cu putere.

"Suntem în centrul staţiunii turistice Sinaia, pe drumul care duce la mănăstire. Suntem aproape şi de cazinou. Aici vântul a bătut foarte tare încă de azi-noapte, a culcat la pământ copaci, lămpi de iluminat stradal şi inclusiv acest stâlp. Atât de mare a fost forţa vântului, încât stâlpul acesta din beton, de 30 - 35 de centimetri diametru a fost culcat la pământ", a trasmis Claudiu Loghin, reporter Observator.

Unul dintre copaci s-a prăbuşit peste o maşină aflată în mers. Cele trei persoane aflate înăuntru au fost scoase tefere de localnici.

Gondola rămâne închisă în Sinaia, iar turiştii şi localnicii sunt sfătuiţi să nu iasă din case decât dacă este strict necesar. Şi salvamontiştii fac apel la oameni să îşi amâne drumeţiile în zilele următoare, pentru că nu mai pot garanta intervenţiile în caz de pericol.

În Vâlcea, zeci de şoferi au rămas blocaţi la urcarea către Vârful lui Roman. Iar la Rânca utilajele fac cu greu faţă zăpezii troienite de viscol.

De astăzi, vremea se înrăutăţeşte. 20 de judeţe sunt sub cod portocaliu de vânt puternic. La munte sunt aşteptate rafale de 130 de kilometri la oră.

"De la începutul zilei până mâine noapte, chiar şi în zone mai joase din Transilvania şi Moldova, mai multe judeţe din aceste regiuni vor intra şi ele în cod portocaliu, cu rafale de 70 - 90 de kilometri la oră", a spus Mihai Timu, meteorolog.

Codul portocaliu rămâne în vigoare până mâine. Viscolul va accentua şi mai tare senzaţia de frig, în condiţiile în care nopţile vor fi oricum geroase, în special în nordul ţării.

