Satul care oferă cazare gratuită tinerilor. Ce trebuie să faci în schimb şi cine poate aplica

Santorini, cu casele sale albe faimoase și apusurile spectaculoase, este o destinație de vis. Pentru cei mai mulți turiști, însă, este și una foarte scumpă. O ofertă de voluntariat schimbă însă perspectiva, cazare gratuită, câteva ore de muncă pe săptămână și suficient timp liber pentru a explora insula.

Anunțul a fost publicat pe platforma Worldpackers, specializată în schimburi de servicii pentru cazare în diferite locuri din lume.

Oferta vine din partea unei unități de cazare aflate în Finikia, un sat tradițional din Santorini, situat la doar câteva minute de mers pe jos de celebra localitate Oia, cunoscută pentru străduțele sale albe și priveliștile asupra Mării Egee.

Experiența are loc departe de zonele cele mai aglomerate de turiști, într-un loc care și-a păstrat în mare parte farmecul tradițional și arhitectura specifică insulelor Ciclade.

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Cum poţi profita de cazare gratis

Principiul este simplu, persoana selectată intră în echipa unității de cazare și ajută la activitățile de zi cu zi.

Nu este vorba despre o vacanță ieftină în sensul clasic. În loc să plătească bani pentru cazare, voluntarul oferă timp și muncă. Un astfel de sistem devine tot mai popular printre călătorii care vor să descopere locuri noi cu un buget mai mic. 24 de ore de muncă pe săptămână, în schimbul cazării și al altor beneficii.

Sarcinile sunt diverse și pot include curățenia în camere, bucătării și spațiile comune, ajutor în bucătărie pentru pregătirea și servirea meselor personalului, grădinărit, dar și, în anumite situații, interacțiunea directă cu oaspeții.

În schimb, voluntarul primește cazare într-un spațiu împărțit cu ceilalți membri ai echipei, o zi liberă pe săptămână, acces gratuit la mașina de spălat, reduceri la excursii și tururi organizate pe insulă, precum și cursuri gratuite de limbă.

Experiența poate deveni astfel mai mult decât un simplu loc de muncă temporar. În timpul liber, voluntarul poate explora insula, de la plajele cu nisip negru până la satele de la înălțime și celebrele puncte de belvedere din Santorini.

Ce condiții trebuie să îndeplinească cei care vor să aplice

Candidații trebuie să aibă între 21 și 36 de ani, să vorbească fluent limba engleză și să se afle în afara Greciei în momentul în care aplică.

Oferta este destinată exclusiv persoanelor care călătoresc singure. Cuplurile sau grupurile de prieteni nu pot aplica împreună, pentru că programul este gândit ca o experiență individuală de integrare în echipa unității de cazare.

Unele cheltuieli rămân însă în sarcina voluntarului. Biletele de avion, asigurarea de călătorie și transportul local nu sunt incluse.

În privința vizei, condițiile diferă în funcție de cetățenia fiecărei persoane și trebuie verificate înainte de plecare.

Prin urmare, cei interesați trebuie să își calculeze atent bugetul înainte de a aplica, chiar dacă faptul că nu plătesc cazarea poate reduce considerabil costurile totale.

Pentru ce este apreciată locaţia de către turişti

Santorini face parte din arhipelagul Cicladelor, aflat în Marea Egee, și rămâne una dintre cele mai populare destinații turistice din Grecia. Casele albe, bisericile cu cupole albastre și stâncile spectaculoase au transformat insula într-un loc cunoscut în întreaga lume.

Pentru cei cu un buget limitat, posibilitatea de a locui aici câteva săptămâni în schimbul câtorva ore de muncă poate fi o variantă atractivă.

Ideea a atras deja atenția multor pasionați de călătorii și ar putea inspira și alte unități de cazare din Europa să adopte programe similare.