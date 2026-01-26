Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video A furat 8 telefoane în mai puţin de 60 de secunde. Toată operaţiunea, surprinsă pe camerele de supraveghere

Jaf la minut, azi noapte, în Târgu Jiu. Un bărbat cu cagulă şi mănuşi intră într-un magazin şi fură opt telefoane expuse pe un stand de prezentare. Toată operaţiunea durează mai puţin de 60 de secunde. Poliţiştii l-au reţinut la scurt timp pentru furt calificat.

de Redactia Observator

la 26.01.2026 , 21:08

"În urma părăsirii locației, persoana în cauză a fost văzută de polițiști din cadrul Biroului de Ordine Publică, care se aflau în timpul serviciului, iar la contactul cu aceștia, bărbatul a abandonat pe sol bunurile sustrase și ar fi fugit în direcția străzii Siretului din localitate", anunţă IPJ Gorj, conform gds.ro.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Ulterior, în cursul zilei, polițiștii au procedat la depistarea și identificarea persoanei bănuite de infracțiunea de furt calificat.

Articolul continuă după reclamă

Prejudiciul a fost recuperat în totalitate și predat reprezentanților magazinului.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

furt telefoane targu jiu
Înapoi la Homepage
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Ce a postat Ema Oprișan pe rețelele de socializare la scurt timp după anunțul lui Răzvan Kovacs despre despărțirea lor
Ce a postat Ema Oprișan pe rețelele de socializare la scurt timp după anunțul lui Răzvan Kovacs despre despărțirea lor
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Un sat vrea să fie exclus din Patrimoniul Mondial UNESCO. Oamenii sunt exasperații de turiștii care se uită prin geam în casele lor
Un sat vrea să fie exclus din Patrimoniul Mondial UNESCO. Oamenii sunt exasperații de turiștii care se uită prin geam în casele lor
Bunica lui Mario Berinde este virală pe TikTok. De ce a venit la Acces Direct în 2022
Bunica lui Mario Berinde este virală pe TikTok. De ce a venit la Acces Direct în 2022
Comentarii


Întrebarea zilei
Luaţi suplimente pentru imunitate?
Observator » Evenimente » A furat 8 telefoane în mai puţin de 60 de secunde. Toată operaţiunea, surprinsă pe camerele de supraveghere