Jaf la minut, azi noapte, în Târgu Jiu. Un bărbat cu cagulă şi mănuşi intră într-un magazin şi fură opt telefoane expuse pe un stand de prezentare. Toată operaţiunea durează mai puţin de 60 de secunde. Poliţiştii l-au reţinut la scurt timp pentru furt calificat.

"În urma părăsirii locației, persoana în cauză a fost văzută de polițiști din cadrul Biroului de Ordine Publică, care se aflau în timpul serviciului, iar la contactul cu aceștia, bărbatul a abandonat pe sol bunurile sustrase și ar fi fugit în direcția străzii Siretului din localitate", anunţă IPJ Gorj, conform gds.ro.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Ulterior, în cursul zilei, polițiștii au procedat la depistarea și identificarea persoanei bănuite de infracțiunea de furt calificat.

Prejudiciul a fost recuperat în totalitate și predat reprezentanților magazinului.

