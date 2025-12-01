Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Mămăligă cu trufe şi vin infuzat cu anason. Ce mixuri exotice au mai încercat românii de Ziua Naţională

De Ziua Naţională, restaurantele din Bucureşti au fost pline până la refuz de clienţi dornici să mănânce tradiţional, dar altfel. Aşa am găsit pe mese mămăligă cu trufe, vin infuzat cu anason sau un mix interesant între preparatele noastre autentice şi cele italieneşti.

de Ingrid Tîrziu

la 01.12.2025 , 19:52

Muzica şi dansurile populare au fost ingredientele surpriză pe care restaurantele le-au pregătit pentru astăzi.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Cu acest gând, am pornit mai departe şi am ajuns în alt restuarant din Centrul Capitalei, unde vedeta a fost un ciolan de porc rumenit şi fraged până la os, gătit lent, rumenit, din porc 100% românesc, conform managerului restaurantului, Cătălin Bazavan.

În nordul Capitei, petrecerile au fost în aer liber.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Distracţia a fost ingredientul secret al restaurantelor. Iar bucatele diferite nu au lipsit nici măcar din restaurantele tradiţionale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Într-o astfel de atmosferă, încheiem periplul nostru prin restaurantele din Capitală de astăzi. La mulţi ani, România!

Ingrid Tîrziu
Ingrid Tîrziu Like

Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor.

mancare resutarnat ziua nationala trufe anason mamaliga
Înapoi la Homepage
Afacerea în care Ionuţ Negoiţă investeşte 200 de milioane de euro! Ce avere fabuloasă are fostul patron al lui Dinamo
Afacerea în care Ionuţ Negoiţă investeşte 200 de milioane de euro! Ce avere fabuloasă are fostul patron al lui Dinamo
Ionuț, ofițerul SPP al lui Nicușor Dan, o nouă apariție alături de președintele României. Cum s-a prezentat la parada militară
Ionuț, ofițerul SPP al lui Nicușor Dan, o nouă apariție alături de președintele României. Cum s-a prezentat la parada militară
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată
Zonele din România în care zăpada a ajuns la doi metri. Există risc de avalanșă
Zonele din România în care zăpada a ajuns la doi metri. Există risc de avalanșă
Comentarii


Întrebarea zilei
Plănuiţi o escapadă în minivacanţa de 1 Decembrie?
Observator » Evenimente » Mămăligă cu trufe şi vin infuzat cu anason. Ce mixuri exotice au mai încercat românii de Ziua Naţională