De Ziua Naţională, restaurantele din Bucureşti au fost pline până la refuz de clienţi dornici să mănânce tradiţional, dar altfel. Aşa am găsit pe mese mămăligă cu trufe, vin infuzat cu anason sau un mix interesant între preparatele noastre autentice şi cele italieneşti.

Muzica şi dansurile populare au fost ingredientele surpriză pe care restaurantele le-au pregătit pentru astăzi.

Cu acest gând, am pornit mai departe şi am ajuns în alt restuarant din Centrul Capitalei, unde vedeta a fost un ciolan de porc rumenit şi fraged până la os, gătit lent, rumenit, din porc 100% românesc, conform managerului restaurantului, Cătălin Bazavan.

În nordul Capitei, petrecerile au fost în aer liber.

Distracţia a fost ingredientul secret al restaurantelor. Iar bucatele diferite nu au lipsit nici măcar din restaurantele tradiţionale.

Într-o astfel de atmosferă, încheiem periplul nostru prin restaurantele din Capitală de astăzi. La mulţi ani, România!

