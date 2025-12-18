Micii detronează shaorma în topul livrărilor! Sunt datele celui mai recent studiu realizat de una din marile platforme de livrări din ţară. Datele arată că românii au comandat în ultima jumătate de an mai mulţi mici decât burgeri, shaorma sau pizza! Motivele ar fi simple: tinerii vor să descopere un gust nou, iar cei mai în vârstă îi comandă din nostalgie.

"Cartofi prăjiţi, o porţie de mici şi un sandviş meseriaş care conţine 3 mici". Aşa sună tot mai des comenzile restaurantelor care au în meniu mici. Gustul autentic românesc este acum un trend pe platformele de livrare.

În Capitală, în restaurantele consacrate pentru reţetele de mici, o porţie costă aproximativ 35 de lei, vine la pachet, bineînţeles, cu nelipsitul muştar, dar şi cu o porţie de cartofi. Şi a crescut cererea şi pe online, cu aproximativ 20% pentru livrări! "Micii sunt deosebiţi pentru că ei sunt vedeta! Sunt mari, gustoşi, zemoşi".

Generația nouă redescoperă micii

Şi generaţia nouă începe să-i iubească! Tinerii încep să descopere că e la modă să mănânci tradiţional, pe reţelele sociale. "Între 15 şi 25, consumă mici, dar trebuie să-i ambalezi într-un mod mai cool, să-i serveşti, să faci un sandviş, un burger cu mici, ca să fie interesant pentru ei. Muştarul, în general, vine inclus, că altfel te ceartă consumatorul. Aşa s-a obişnuit", a explicat Cosmin Bujdei, proprietarul unui restaurant cu mici.

"Probabil să-i testeze şi revin ulterior să-i reîncerce. Mult mai bun şi mult mai sănătos, având o reţetă veche, doar cu ingrediente naturale, clar e mult mai sănătos. O medie de 4.000 - 5.000 de mici vânduţi într-o zi", a declarat Marius Chiru, manager restaurant de mici.

Ce spun specialiștii

Specialiştii confirmă! Micii pot fi mai sănătoşi decât fast-foodul. Dar cu câteva condiţii. "În esenţă, micii sunt carne tocată, deci vorbim de proteine fără sosuri ultra-procesate, cum găsim în shaorma, şi fără zaharuri ascunse. Deci, dacă sunt făcuţi corect şi consumaţi ocazional, sunt mai aproape de o mâncare sănătoasă. Problema apare la calitate, la combinaţia aceea cu pâine albă, cartofi prăjiţi şi alcool. Dacă am comanda doar micii, muştarul şi două felii de pâine, sunt mult mai ok decât orice fast-food", a explicat Fabius Antal, specialist în well-being.

Acelaşi studiu arată că Bucureştiul este singurul oraş din ţară unde se comandă constant mâncăruri din 10 tipuri diferite de bucătării, iar în Cluj-Napoca se comandă mai mult sos de usturoi pe cap de locuitor decât în oricare alt oraş din ţară. În Iaşi, însă, fast-foodul nu a fost detronat în livrări. Shaorma rămâne pe primul loc în topul comenzilor de mâncare.

