ANSVSA anunță rechemarea unu isortiment de hrană umedă pentru pisici, după ce au fost identificate fibre de plastic albastru în produs.

Mâncare pentru pisici, retrasă din magazine după descoperirea unor fibre de plastic - Shutterstock

ANSVSA avertizează că hrana umedă pentru pisici Coshida Selection 405g a fost retrasă după descoperirea unor fibre de plastic albastru în produs.

Produsul retras este Coshida Selection - hrană umedă pentru pisici, bucăți în aspic cu ficat și vită, 405g. În urma verificărilor de calitate, producătorul a identificat fibre de plastic albastru în compoziție. Rechemarea este voluntară și reprezintă o măsură preventivă pentru protejarea sănătății animalelor. Consumatorii sunt rugați să nu administreze produsul pisicilor.

Sunt vizate produsele cu termenele de valabilitate 02.04.2028 și 03.04.2028. Orice alt lot cu alte date nu face obiectul rechemării. Produsul poate fi returnat în orice magazin Lidl din România. Contravaloarea va fi rambursată integral, chiar și fără bon fiscal.