Manevra mortală care a curmat destinul unei fete de 19 ani, în Iași. Și șoferul de 36 de ani a murit

Accident cumplit, ieri după-amiază, în judeţul Iaşi! Vă avertizăm, urmează informaţii şi imagini care vă pot afecta emoţional.

O tânără de 19 ani şi un bărbat de 36 de ani şi-au pierdut viaţa după ce maşina în care se aflau a lovit un TIR. Şoferul maşinii ar fi încercat să facă o depăşire periculoasă, pe linie continuă, moment în care a pierdut controlul volanului.

Din păcate, pentru cei doi impactul a fost tragic. Şoferul tirului a scăpat cu viaţă şi a primit îngrijiri la faţa locului. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

"Două persoane au fost încarcerate, acestea se aflau în autoturism şi au fost găsite în stare de inconştienţă. Prima victimă a fost extrasă şi s-au aplicat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, personalul medical a declarat decesul. Cea de-a doua victimă prezenta leziuni incompatibile cu viaţa", a declarat George Onofreiasa, ISU Iaşi.

