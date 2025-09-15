Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Mansarda unui bloc din Constanţa, mistuită de flăcări. 56 de locatari evacuați, un bărbat la spital

Incendiu puternic, ieri după-amiază, în municipiul Constanţa! Mansarda unui bloc de locuinţe a fost cuprinsă de foc. Sute de metri pătraţi au fost afectaţi, iar norul de fum s-a văzut de la kilometri distanţă. Misiunea pompierilor a fost extrem de dificilă, iar traficul în zonă - restricţionat câteva zeci de minute. Un bărbat a avut nevoie de îngrijiri medicale şi a fost transportat de urgenţă la spital.

de Redactia Observator

la 15.09.2025 , 08:43

Apartamentul, situat la mansarda unui bloc de pe strada Soveja, a fost cuprins de flăcări şi, în scurt timp, s-a instalat panica. Din cauza materialelor din care era construită mansarda - lemn şi vată minerală - focul s-a extins rapid şi a cuprins 300 de metri pătraţi. Norul dens de fum a împânzit totul în jur, iar oamenii au aşteptat cu sufletul la gură să ajungă pompierii. Din fericire, 56 de locatari s-au autoevacuat.

Încercând să salveze tot ce poate din locuinţa sa, proprietarul a rămas prins între pereţii apartamentului.

"A fost extrasă o victimă de sex masculin, inconştientă, din apartamentul unde a izbucnit incendiul şi transportată cu respiraţie la Spitalul Judeţean Constanţa pentru investigaţii medicale amănunţite", spune Ana-Maria Stoica, purtător de cuvânt ISU Dobrogea.

Articolul continuă după reclamă

Oamenii acuză că ajutoarele au venit prea târziu şi nepregătite. Însă, misiunea acestora a fost extrem de dificilă. Pompierii s-au luptat cu flăcările timp de trei ore. Cauza probabilă de producere a incendiului este un scurtcircuit electric.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

incendiu bloc constanta mansarda spital
Înapoi la Homepage
Ce pensie ia lună de lună de la statul romăn milionarul cu un salariu de 33.000 de euro
Ce pensie ia lună de lună de la statul romăn milionarul cu un salariu de 33.000 de euro
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi avea încredere să lăsaţi rezolvarea accidentelor uşoare doar în mâna asiguratorilor?
Observator » Evenimente » Mansarda unui bloc din Constanţa, mistuită de flăcări. 56 de locatari evacuați, un bărbat la spital