Incendiu puternic, ieri după-amiază, în municipiul Constanţa! Mansarda unui bloc de locuinţe a fost cuprinsă de foc. Sute de metri pătraţi au fost afectaţi, iar norul de fum s-a văzut de la kilometri distanţă. Misiunea pompierilor a fost extrem de dificilă, iar traficul în zonă - restricţionat câteva zeci de minute. Un bărbat a avut nevoie de îngrijiri medicale şi a fost transportat de urgenţă la spital.

Apartamentul, situat la mansarda unui bloc de pe strada Soveja, a fost cuprins de flăcări şi, în scurt timp, s-a instalat panica. Din cauza materialelor din care era construită mansarda - lemn şi vată minerală - focul s-a extins rapid şi a cuprins 300 de metri pătraţi. Norul dens de fum a împânzit totul în jur, iar oamenii au aşteptat cu sufletul la gură să ajungă pompierii. Din fericire, 56 de locatari s-au autoevacuat.

Încercând să salveze tot ce poate din locuinţa sa, proprietarul a rămas prins între pereţii apartamentului.

"A fost extrasă o victimă de sex masculin, inconştientă, din apartamentul unde a izbucnit incendiul şi transportată cu respiraţie la Spitalul Judeţean Constanţa pentru investigaţii medicale amănunţite", spune Ana-Maria Stoica, purtător de cuvânt ISU Dobrogea.

Oamenii acuză că ajutoarele au venit prea târziu şi nepregătite. Însă, misiunea acestora a fost extrem de dificilă. Pompierii s-au luptat cu flăcările timp de trei ore. Cauza probabilă de producere a incendiului este un scurtcircuit electric.

