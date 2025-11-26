România cumpără sisteme MANPAD MISTRAL şi rachete din Franţa în valoare de peste 625 milioane de euro

Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză au semnat, marţi, contractul privind achiziţia de sisteme de rachete antiaeriene portabile MANPAD MISTRAL, cu bătaie apropiată sau rază foarte scurtă de acţiune. Preţul achiziţiei este de 625.591.000 euro fără TVA.

Militari francezi din Brigada 19 Artilerie manevrează un lansator de rachete antiaeriene portabil „Mistral” în timpul exercițiului „Toll 25”. 25 noiembrie 2025 - ProfiMedia

Achiziţia este inclusă în Planul de investiții pentru industria europeană de apărare, elaborat în baza Regulamentului Acțiunea pentru securitatea Europei - SAFE şi a fost aprobată în Parlament încă din luna iunie 2022. Potrivit MApN, "beneficiarii programului vor fi cele trei categorii de forțe ale Armatei României, precum și Forțele pentru Operații Speciale".

Comunicatul Ministerului Apărării Naționale

"Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză, prin Direcțiile generale pentru armamente, au semnat marți, 25 noiembrie, contractul privind achiziția sistemelor de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune, portabile - MANPAD MISTRAL.

Articolul continuă după reclamă

Prețul achiziției este de 625.591.000 euro, fără TVA, și include 231 de sisteme MANPAD MISTRAL, 934 de rachete MISTRAL, servicii de instruire, muniții de antrenament, documentații, un simulator și suport logistic.

Achiziția se realizează în cadrul inițiativei 'European Joint Acquisition of Mistral System', coordonată de Franța, în care România este parte, alături de alte state europene precum Belgia, Cipru, Estonia și Ungaria.

Programul 'Sisteme de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune, portabile - MANPAD MISTRAL' este inclus în Planul de investiții pentru industria europeană de apărare, elaborat în baza Regulamentului 'Acțiunea pentru securitatea Europei - SAFE'" se arată în comunicatul MApN.

Ce sunt rachetele MISTRAL

Rachetele Mistral vin în mai multe versiuni, printre care şi MANPAD, un sistem de lansare portabil, care presupune dislocarea rachetelor Mistral 3 de tip "trage şi uită" la nivel terestru, pe vehicule sau pe nave, scrie Mediafax.

Rachetele Mistral 3 sunt rachete care pot fi folosite în mai multe domenii şi pe mai multe platforme, având o rată de succes, demonstrată pe câmpul de luptă, de 96%. Au rază de acţiune scurtă (6,5 km) şi transportă explozibil de 3 kg. Racheta are o durată de viaţă, fără mentenanţă, de 20 de ani.

Rachetele Mistral 3 sunt ghidate prin infraroşu, pot fi folosite atât ziua, cât şi noaptea, şi în diverse condiţii meteorologice. Au un cap de ghidare cu infraroşu şi pot exploda atât la impact, cât şi la proximitate (bilele de tungsten se răspândesc pe suprafaţa din apropierea ţintei, când racheta simte că nu o poate lovi direct, şi produc pagube uriaşe).

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca femicidul să fie pedepsit cu închisoare pe viaţă şi în România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰