MApN anunţă semnarea contractului de achiziţie pentru o corvetă de la guvernul turc
Ministerul Apărării Naţionale a anunţat, miercuri, semnarea contractului interguvernamental de achiziție a corvetei ușoare din clasa HISAR de la Guvernul Republicii Turcia. Ceremonia de semnare a contractului a avut loc la sediul Ministerului.
Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat, în luna martie 2025, programul multianual pentru dotarea Forțelor Navale Române cu o navă nouă, tip corvetă ușoară din clasa HISAR, în vederea inițierii, de către Ministerul Apărării Naționale, a demersurilor necesare pentru realizarea achiziției, conform sursei citate.
Comisiile reunite de apărare ale Senatului și Camerei Deputaților au acordat, în data de 8 septembrie, în unanimitate, aviz favorabil pentru acesta achiziție.
Corveta din clasa HISAR face parte din programul de înzestrare al Forțelor Navale Române, care are ca scop furnizarea unei capabilități destinate executării misiunilor de protecție a elementelor de infrastructură critică maritimă, patrulare, precum și misiuni de luptă.
